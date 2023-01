WEC | Ferrari annuncia i piloti per le 499P LMH, Giovinazzi nella line-up

La Ferrari annuncia la line-up dei piloti che saliranno a bordo delle 499P Hypercar, impegnate nel campionato del mondo di Endurance (WEC) nel 2023. La Scuderia di Maranello tornerà a giocarsi il titolo dopo 50 anni. I piloti scelti per la Hypercar #51 sono Alessandro Pier Guidi, James Calado (entrambi campioni del mondo classe LMGTE PRO) e Antonio Giovinazzi.

Il nativo di Martina Franca era rimasto “aggrappato” al treno F1, fino alla fine della stagione 2022, ma non è stato chiamato da nessun team, nonostante le prove libere disputate a bordo della Haas 2022. Questo sedile però è una chance su un palcoscenico importante per Giovinazzi, che disputerà la rinomata 24 ore di Le Mans.

Questo dimostra la grande fiducia che la Ferrari impiega nei suoi talenti. Dopo la spiacevole esperienza in Formula E, Antonio non è rimasto ai margini dei progetti della Scuderia. Ad oggi può sfruttare una grande chance, a fianco di due campioni del mondo in carica.

Sulla vettura #50 invece saranno impiegati Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che nel 2022 si è laureato campione in classe LMP2 PRO/AM. Antonello Coletta sostiene la line-up per lui ideale, soddisfatto dei risultati dei piloti, conferma un roster di piloti di tutto rispetto, per un ritorno importante nel WEC da parte della Ferrari.