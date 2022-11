F1 | GP Cina sarà cancellato nel 2023

Secondo la BBC il ritorno della Cina nel calendario F1 2023 è ormai compromesso. Le stringenti politiche COVID del governo cinese sono un grosso ostacolo per l’organizzazione del GP.

La F1 manca in Cina dal 2019, ma secondo il calendario stilato dalla FIA sarebbe dovuto tornare per la quarta gara nel 2023 il 16 aprile. La politica cinese zero-Covid ha portato la F1 a concludere che il GP non s’ha da fare.

La F1 ritiene di non poter chiedere ai team di recarsi nel paese per la gara di Shanghai con il rischio che il personale possa essere trattenuto per giorni se qualcuno si fosse ammalato di coronavirus. Le ultime regole del paese asiatico richiedono che chiunque abbia contratto il Covid-19 debba trascorrere cinque giorni in un centro di isolamento più tre giorni di isolamento a casa.

Il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali non ha ancora annullato ufficialmente la gara, ma la decisione sembra ormai presa. La F1 ha rifiutato di commentare la situazione.

C’era tanta attesa per il ritorno della F1 in Cina, specialmente dopo l’approdo di Guanyu Zhou nella massima categoria. A quanto pare in Cina la situazione Covid è ancora considerata una minaccia, come in tanti paesi dell’Asia più remota.

L’esclusione di questo GP dal calendario potrebbe aprire le porte a nuovi scenari e nuovi GP che da tempo sono fuori dalla F1.