F1 | George Russell confida nella Mercedes 2023

La F1 torna in Brasile per il penultimo GP di una stagione che ha ancora poco da raccontare. Nel giovedì i piloti si sono lasciati a delle dichiarazioni. George Russell è proiettato già al 2023. Il pilota Mercedes ai microfoni dei media si è detto fiducioso per la prossima stagione e che le ultime settimane sono state cruciali per lo sviluppo della futura W14.

Ha detto: “Ero in fabbrica martedì. Sono state un paio di settimane molto importanti per noi in termini di sviluppo per il prossimo anno. La scorsa settimana abbiamo avuto alcuni incontri importanti e sessioni al simulatore per cui volevo tornare a casa“.

Le frecce d’argento hanno rapidamente recuperato terreno sulle scuderie rivali e sono ancora in corsa per il secondo posto costruttori. Il difficile inizio di stagione ha dato tante gatte da pelare alla scuderia capitanata da Toto Wolff, ma adesso sembrano molto più spediti e aver trovato la quadra di una monoposto molto capricciosa e altalenante.

Gli aggiornamenti portati ad Austin hanno dato riscontri positivi, con un Hamilton in lotta fino all’ultimo con Verstappen. Russell ha ammesso che è probabile che la squadra abbia difficoltà a replicare quel risultato questo fine settimana. “Penso che l’auto quest’anno sia una bestia molto diversa rispetto a quella che la Mercedes aveva l’anno scorso. La nostra performance in Messico è stata un po’ più forte della nostra performance di base, vediamo. La nostra battaglia principale è con la Ferrari in questo momento per cercare di finire davanti a loro.”

La lotta con la Ferrari è ancora viva, con una rossa sempre più “altrove”, molto deludente in Messico e lontana dalle prestazioni che abbiamo visto prima della sosta estiva.

La Mercedes sta preparando la monoposto per il 2023 e non sembra intenzionata a mollare la rincorsa per giocarsi il titolo mondiale.