F1 | Brasile: Lando Norris sta male, al suo posto De Vries?

Lando Norris è in forse per questo weekend in Brasile. Il pilota della McLaren ha avuto una presunta intossicazione alimentare come sottolineato da un post pubblicato dalla scuderia inglese sui propri canali social. Non a caso l’inglese ha saltato la conferenza stampa odierna che era prevista per le 18 ore italiane, restando così in albergo nel tentativo di recuperare una condizione di salute buona per poter partecipare al weekend di gara di Interlagos.

Domani la F1 scenderà in pista per le prime prove libere, e per le successive qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza della Sprint Race di sabato. Dunque per Norris è fondamentale cercare di essere presente domani al volante della sua McLaren, anche se non è detto che l’inglese riesca a farcela.

Proprio per questo motivo la scuderia di Woking ha messo in “pre-allarme” Nyck De Vries, qualora Lando Norris non riuscisse a recuperare entro domani mattina delle buone condizioni di salute. L’olandese andrebbe così a correre il suo secondo GP ufficiale in F1 con la McLaren, dopo aver sostituito Albon a Monza con la Williams.

E per De Vries qualora corresse con la McLaren sarebbe la quinta monoposto di F1 diversa provata nel corso della stagione. Tra gare e prove libere, l’olandese ha potuto guidare per Alpine, Aston Martin, Mercedes e Williams..

Ricordiamo anche che nelle scorse settimane l’ex campione di F2 ha firmato un contratto con l’AlphaTauri per la prossima stagione, ma al momento è ancora il pilota di riserva della Mercedes..

I vertici della McLaren sperano di avere al volante Lando Norris per il weekend di Interlagos. La scuderia di Woking conta molto sulle performance in pista del loro talentino inglese per la lotta contro l’Alpine per il quarto posto nei costruttori. Ed a due GP dal termine il contributo di Lando Norris è fondamentale. Anche se Ricciardo nell’ultima corsa in Messico ha dimostrato di essere tornato ad un buon livello.. Tuttavia dopo quanto visto a Monza, De Vries di certo non sfigurerebbe al posto di Norris. Anzi! Non a caso dopo Monza Helmut Marko non ha perso tempo per ingaggiare De Vries…

Alberto Murador

