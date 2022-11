F1 | Abu Dhabi: Ferrari e Mercedes per la seconda posizione in classifica

Ad Abu Dhabi, Ferrari e Mercedes correranno per il secondo posto costruttori, mentre in classifica piloti Leclerc sarà chiamato a mantenere il titolo di vice campione del mondo su Perez.

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà l’ultima gara stagionale dell’attuale mondiale di F1. Sul circuito Yas Marina saranno protagoniste Ferrari e Mercedes, che si stanno battagliando il secondo posto in classifica costruttori, mentre per i piloti Leclerc e Perez sono in lotta per la seconda posizione mondiale piloti.

Con la doppietta conquistata in Brasile, adesso la Mercedes ha solo 19 punti di distacco sulla Ferrari. Il team di Brackley sta dimostrando di essere superiore a Ferrari e Red Bull negli ultimi GP disputati e, gara dopo gara, ha dimezzato lo svantaggio che aveva sul Cavallino.

Dopo aver centrato l’obbiettivo posto da Toto Wolf – che era quello di vincere un GP in questa stagione- la Mercedes sembra puntare al secondo posto nel mondiale, mentre la Ferrari non sembra più essere in grado di tenere il passo delle vetture in testa rispetto alla prima parte di stagione. Per la Mercedes sarebbe dunque un grande successo concludere questo mondiale al secondo posto vista la sua partenza di mondiale molto deludente e sotto le aspettative.

In classifica piloti, invece, gli occhi saranno puntati su Charles Leclerc e Sergio Perez. Il pilota Ferrari e quello Red Bull, si stanno contendendo il ruolo di vice campione del mondo, con entrambi a pari punti.

Da una parte, Leclerc ha perso diversi punti a causa anche dei numerosi errori strategici e dai problemi d’affidabilità dai quali è stato afflitto nel corso della stagione attuale.

Perez, nonostante abbia meno vittorie del monegasco, è comunque riuscito ad ottenere i suoi stessi punti. Il messicano potrà contare sopratutto su tutto l’appoggio della sua squadra ad Abu Dhabi, visto che la Red Bull si è aggiudicata, con largo anticipo, i due titoli mondiali.

Tuttavia sarà un’ultima gara della stagione che si prospetta molto avvincente, quella che si disputerà ad Abu Dhabi.