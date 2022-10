F1 | USA: Verstappen vince su Hamilton e Charles Leclerc

Spettacolare Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, dal risultato incerto fino alla fine. Emozioni a raffica fin dalla partenza, quando in curva-1 Sainz (partito malissimo rispetto al suo avversario Verstappen) viene praticamente “cannonato” da Russell con la Mercedes, finisce in testacoda e riparte dal fondo. Un giro a fondo gruppo per poi rientrare ai box e ritirare subito la macchina. Successivamente si viene a scoprire che l’impatto ha creato un buco nella zona sotto alla pancia sinistra, dove iniziano gli scarichi.

Safety car deployed for BOT stopping on track. Charles pitting for hard tyres ⚪️ He is back in P4. #USGP pic.twitter.com/HqIchf32ST — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 23, 2022

Due safety-car a distanza ravvicinatissima hanno condizionato una gara che improvvisamente si è messa in maniera favorevole per la Mercedes di Lewis Hamilton. L’inglese, infatti, con una strategia che vedeva l’utilizzo due set di gomme hard dopo aver montato le medium in partenza, ha praticamente volato fino a circa dieci giri dal termine, quando Max Verstappen – in piena consapevolezza della forza sua e della vettura – ha rimontato fino agli scarichi della nr. 44 per poi passarla agevolmente. Da notare che il campione in carica, forte della gestione gomme della sua vettura, era su gomme medie che hanno durato – manco a dirlo – più di tutti gli altri.

Alla fine la vince ancora Max, con Hamilton secondo e Charles Leclerc terzo, dopo una bella rimonta (favorita, come detto, dalla doppia safety-car di cui sopra) ma la notizia di giornata è che Mercedes ha saputo agevolmente stare davanti alla Ferrari nonostante componenti di power unit freschissime che avrebbero potuto aiutare nella rimonta del monegasco.