F1 | USA: Ferrari ancora in difficoltà con le gomme

Conclusasi con l’ennesima vittoria di Max Verstappen il GP di Austin, la Ferrari non riesce a concretizzare l’ennesima pole. Vuoi la sfortuna, vuoi il complicato passo gara, la Ferrari ha cercato di estrarre il massimo dalla propria monoposto e dai propri piloti.

Molto sfortunato Carlos Sainz, che dopo una partenza non all’altezza di Verstappen, in curva uno viene centrato da Russell, molto ottimista nel cercare il sorpasso. Lo spagnolo si gira ed è costretto al ritiro a causa di problemi al radiatore. Sfortunato, la sua gara non dura neanche un giro.

D’altro canto Leclerc è protagonista di una rimonta notevole, dal dodicesimo posto al terzo, dopo una lotta intensa con Max Verstappen a poco meno di 20 giri dalla fine. Il motore “fresco” sembra aver rispecchiato le aspettative, ma il degrado gomme è un problema ancora molto evidente nella F1-75. Nel primo stint di gomme medie, non si è evinto, anzi, dai box hanno comunicato a Leclerc che la vita di quella gomma media era inaspettatamente lunga.

Quando il monegasco ha iniziato a spingere per tenere dietro Verstappen, è vertiginosamente calato di prestazione, finendo ad oltre 3 secondi da Verstappen che ha poi superato anche Lewis Hamilton. Grande rimonta di Leclerc nonostante tutto, ma è evidente che la prestazione sul passo gara è preoccupante, non da vittoria, quasi a livello di Mercedes.

La F1-75, campione indiscussa al sabato, diventa una buona base per quello che sarà il 2023, dove, ci auguriamo, che la rossa possa davvero mettere pressione ad una Red Bull ineccepibile.