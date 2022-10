F1 | Ufficiale: Gasly va in Alpine, De Vries al suo posto

In F1 nel corso del weekend del GP del Giappone sono arrivati quest’oggi due annunci importanti. Dal 2023 Pierre Gasly sarà un pilota Alpine, lasciando così libero il posto in AlphaTauri a Nyck De Vries. Mancavano solamente gli annunci ufficiali, arrivati proprio nel corso della notte italiana prima delle qualifiche a Suzuka.

Gasly dopo ben 5 stagioni lascerà la famiglia Red Bull, sposando così un progetto tutto francese in Alpine. Con tanto di line-up “blues” con Esteban Ocon. Il pilota di Rouen dopo aver capito di non aver più chance di tornare in Red Bull, ha preso la decisione di lasciare la famiglia di Mateschitz firmando con la casa francese un contratto pluriennale.

Un progetto di certo ambizioso da parte di Gasly, ma d’altro canto l’obiettivo di Alpine è quello di lottare per la vittoria in F1. Ed essendo un team ufficiale a tutti gli effetti, la casa francese ha le risorse necessarie per cercare di colmare il gap con i tre top-team di F1. Ovvero Red Bull, Ferrari e Mercedes. Gasly lascia così il suo sedile in AlphaTauri a Nyck De Vries. Il pilota olandese ha firmato per il 2023 con la scuderia di Faenza, andando così ad affiancare Yuki Tsunoda nella prossima stagione di F1. Cosa curiosa è il fatto che l’Olanda avrà così nel circus ben due piloti “orange” nel 2023.

Il nativo di Sneek si è davvero meritato l’opportunità per gareggiare un’intera stagione in F1, mostrando di essere un ottimo pilota sin dalle categorie minori. Ma quello che più avrà impressionato gli addetti ai lavori (Helmut Marko soprattutto) è stato il fatto di essere andato a punti all’esordio in F1 lo scorso GP d’Italia a Monza con la Williams! E qualcuno è già pronto a scommettere che nel 2024 in Red Bull ci potrebbe essere una coppia tutta olandese…

Con gli annunci odierni di Gasly in Alpine e di De Vries in AlphaTauri, si attende di sapere quali saranno i piloti che occuperanno gli ultimi due posti rimasti liberi per il 2023. In Williams si attende l’annuncio di Logan Sargeant, mentre in Haas sarà uno tra Giovinazzi ed Hulkenberg a guidare per il team americano. Mick Schumacher con molta probabilità lascerà la F1 a fine stagione..

Alberto Murador

