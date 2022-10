F1 | Pourchaire debutterà in F1 con la Alfa Romeo

Theo Pourchaire guiderà la Alfa Romeo di F1 al prossimo GP degli Stati Uniti. Il pilota francese, fresco vincitore della Feature Race di F2 all’Hungaroring, salirà al volante della vettura di Bottas per affrontare le FP1 sul Circuit of the Americas. Pourchaire di 19 anni è un pilota junior della Sauber, quest’anno secondo in classifica nella F2. In realtà il francese aveva già testato la vettura. L’anno scorso in Ungheria.

“Sarà la mia seconda volta al volante di una vettura di F1, ma in un certo senso sembrerà la prima volta, poiché questa volta sarà durante una sessione ufficiale del GP. Sembra un sogno che si avvera e voglio ringraziare l’Alfa Romeo F1 Team per avermi dato fiducia e per avermi concesso questa straordinaria opportunità: non vedo l’ora di scendere in pista e farò in modo di ottenere il massimo e di fare del mio meglio per supportare la squadra mentre si prepara per il GP degli Stati Uniti.”

Per il pilota junior della Sauber ci sono molti commenti positivi e tante speranze riposte in lui. Anche il direttore sportivo della Sauber, Beat Zehnder ha dichiarato:

“Da quando è entrato a far parte della Sauber Academy nel 2019, Theo ha mostrato progressi impressionanti. È stato il vincitore del titolo nel 2019 e un contendente nel 2020 in F3. In F2, in particolare in questa stagione, ha dato il massimo ed è stato in lotta per il titolo per gran parte del campionato. È senza dubbio, uno dei giovani piloti più promettenti a salire di livello. È un piacere per noi vederlo finalmente farsi avanti e guadagnare la sua prima uscita di prove libere di F1. Fin dall’inizio ci ha impressionato per il suo approccio professionale e la dedizione a dare sempre il meglio di sé in pista e fuori pista. Non vediamo l’ora di veder sbloccare ulteriormente il suo potenziale in pista.”

Come da regolamento di quest’anno, anche altri giovani piloti debutteranno nelle prove libere. Ad Austin negli USA scenderanno anche in pista, Logan Sargeant per la Williams e Robert Schwartzman per la Ferrari.