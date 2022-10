F1 | Austin: strepitosa pole di Sainz con la Ferrari

Ad Austin è Carlos Sainz ad aver conquistato la pole con la Ferrari, davanti al team-mate Leclerc ed alla Red Bull di Verstappen. Però domani accanto allo spagnolo ci sarà l’olandese della Red Bull, poichè Leclerc andrà in penalità per la sostituzione del motore termico e del turbo, e scatterà dalla dodicesima posizione. Quarto si è classificato Perez (andrà anche lui in penalità) lasciando così la seconda fila ad Hamilton e Russell con le due Mercedes.

In tutto il mondo della F1 si piange la scomparsa odierna del patron della Red Bull Mateschitz, ed ovviamente il team anglo-austriaco avrebbe voluto ricordare il loro patron con una pole. Ma in casa Red Bull avranno ottime possibilità di rifarsi in gara.

Continuando a scorrere la classifica delle qualifiche di F1 dietro alle due Mercedes troviamo Stroll in settima posizione con l’Aston Martin. Dietro al canadese a completare la top-ten troviamo Norris con la McLaren, che precede Alonso (anche lui in penalità) davanti a Bottas con l’Alfa Romeo.

Fuori dal Q3 per non aver rispettato i “track limits” l’altra Alfa Romeo di Zhou, altrimenti il cinese si sarebbe qualificato al posto di Norris (che ringrazia il pilota Alfa). Esclusi dal Q3 anche Albon, Vettel e le due AlphaTauri di Gasly e Tsunoda. Delusione per la Haas nelle qualifiche del GP di casa ad Austin con entrambi i piloti usciti già dalla Q1.

La gara partirà alle ore 21 italiane, e con le diverse penalità la griglia sarà completamente diversa rispetto all’esito delle qualifiche. Sainz scatterà davanti a Verstappen ed alle due Mercedes. Stroll partirà quinto davanti a Norris, Bottas ed Albon. Nono Perez per via della penalità davanti a Vettel. Dovrà rimontare dalla sesta fila Leclerc con la sua Ferrari, contando su un motore “fresco” per risalire la classifica. Anche Alonso dalla settima fila dovrà cercare una difficile rimonta.

Tra le notizie rilevanti c’è stato l’annuncio da parte della Williams dell’ingaggio di Logan Sargeant per il 2023, a condizione che il pilota americano riesca ad ottenere la Superlicenza FIA. A Sargeant basterà arrivare nella top-5 del campionato di F2 in questa stagione per fare così il suo esordio in F1 nel prossimo anno.

Alberto Murador

Follow @albertomurador