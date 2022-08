Piastri-Alpine e il caos del mercato piloti

F1 – Ore bollenti per il mercato piloti. Alonso, Alpine e Oscar Piastri al centro di una situazione ai limiti dell’assurdo. Andiamo nel dettaglio.

Il primo agosto, la Alpine, dopo essere stata senza preavviso, “scaricata” da Fernando Alonso, decide di tagliare la testa al toro e ufficializzare, nella giornata di ieri, l’ingaggio di Oscar Piastri come pilota dal 2023. Senza sapere che l’addio di Alonso avrebbe creato indirettamente un caos di cui nessuno sapeva niente.

Lo stesso Oscar Piastri poche ore dopo l’annuncio del suo approdo in Alpine, smentisce con un tweet. Alzando un polverone che nessuno mai si sarebbe aspettato. L’artefice è in realtà il pilota asturiano, che ha deciso di andare in Aston Martin. La mossa di Alonso, fatta tra l’altro senza avvisare i vertici della Alpine, ha indirettamente messo nei guai la scuderia francese. Il contratto che garantiva il sedile in Alpine per il 2023 al giovane talento australiano, scadeva il 31 luglio 2022. Ovvero 4 giorni fa. Questo il motivo per cui Piastri non si è esposto nel confermare l’ingaggio in Alpine dal 2023.

Una situazione che però, nasconde dei sotterfugi. Pare che il pilota classe 2001 abbia una sorta di accordo lungo termine con la McLaren. La scuderia di Zak Brown si è inserita nelle trattative con il pilota e il suo agente Webber. Tra l’altro se ricordate, nella prima tappa del calendario 2022, Daniel Ricciardo risultò positivo al COVID-19, per poi prendere parte lo stesso al GP del Bahrein, ma la Alpine, aveva concesso la possibilità alla McLaren, di far scendere in pista Piastri, nel caso in cui DR3 non si fosse negativizzato.

La Alpine probabilmente andrà per vie legali contro la McLaren, mentre il povero Daniel Ricciardo, allo scuro di tutto, sembra destinato ad un ritorno in Alpine, un’occasione a mio parere molto importante nel caso si dovesse concretizzare. E gli altri? Gli altri stanno a guardare. Con la Williams che ha ancora un posto vacante e Alonso in orbita Mercedes, la situazioni potrebbe infiammarsi anche verso il 2024, dove molti contratti andranno in scadenza. E se Alonso fosse lì in attesa di prendere il posto di Hamilton? In casa Red Bull invece c’è un Gasly che scalpita, ma che ahimè, dovrà farsi un altro anno in AlphaTauri. Non dimentichiamoci però, che anche Leclerc ha un contratto in scadenza nel 2024 e la situazione in Ferrari non sembra poi così rosea…