Oscar Piastri guiderà per la Alpine nel 2023

F1 – L’annuncio tanto atteso è arrivato. Dopo l’addio improvviso di Fernando Alonso, la Alpine completa la line-up del 2023 con uno dei piloti più promettenti della nuova generazione. Oscar Piastri sbarca in Formula 1.

Giornata di annunci in F1 e ore calde per il mercato piloti. La Alpine completa la line-up del 2023 con il pilota più atteso della nuova generazione. Oscar Piastri guiderà per la scuderia francese a partire dalla prossima stagione, dopo questo 2022 come terzo pilota per la Alpine. Il campione F2 2021 completerà lo schieramento con Esteban Ocon, confermato anche per la prossima stagione. Questo movimento di mercato conferma la presenza di Daniel Ricciardo in McLaren e soprattutto mette la Williams davanti ad una scelta quasi “obbligata” nell’affiancare Albon con De Vries, anche a causa delle varie pressioni Mercedes.

L’attesa è tanta per vedere all’opera il giovane talento australiano. Dopo quanto fatto vedere nelle Formule minori la Alpine non poteva permettersi di tenere il talento classe 2001 fermo per un altro anno. Come ho scritto su twitter, con l’arrivo di Piastri in F1, la nuova generazioni di piloti è ufficialmente tutta schierata nella massima serie. Questo ragazzo ci farà divertire…e adesso occhio alla Alpine.