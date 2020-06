F1 | Mugello favorito su Imola? Antonini dice di no.

“L’Enzo e Dino Ferrari ha un tracciato omologato per la Formula 1 nonostante presenti gravi carenze di infrastrutture rispetto agli standard odierni. Sto parlando di area paddock e hospitality fisse… … Però in queste particolari condizioni tutti questi requisiti vengono meno. Dunque nella sfortuna dell’epidemia, la situazione per Imola presenta dei vantaggi, non ultimo quello economico perché, invece di dover sborsare una cifra enorme, al contrario riceverebbe un contributo per coprire i costi di gestione dell’evento”..