F1 | Leclerc ospite di EPCC LIVE su Sky

Ospite a EPCC LIVE, il campione di Formula1 Charles Leclerc, che nel corso dell’intervista ad Alessandro Cattelan ha parlato dell’ipotesi di far iniziare il Mondiale a luglio e raccontato aneddoti più personali, come quello della fidanzata “costretta” a scrivergli su Twitch per farsi aprire la porta di casa mentre lui era impegnato col suo simulatore, prima di sfidare proprio nella “realtà virtuale” Alessandro e di dimostrare cosa può succedere se ci si distrae al volante, anche se alla guida c’è un pilota professionista; e Francesco Panella, visionario ristoratore, imprenditore e volto di numerosi show televisivi sulla cucina, che ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della ristorazione, post Covid-19, e ha ricordato gli incontri nei suoi ristoranti con clienti come Charlize Theron e Bono Vox, svelando che quest’ultimo mette la panna nella carbonara.

E proprio questo “orrore culinario” – un errore ormai comunissimo anche in molti ristoranti, soprattutto all’estero – è stato protagonista di un video, già virale sui social, con cui Cattelan e Leclerc hanno voluto sensibilizzare la coscienza collettiva per dire no alla panna nella carbonara: “Carbonara, rien ne va plus”

Immagini concesse da Sky, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”

«Un delitto che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case», ha detto il campione monegasco. Niente wurstel, niente prezzemolo, ma soprattutto niente panna. «Bastano pochi ingredienti per fare molto, facciamolo insieme: carbonara, rien ne va plus». E lo spot è già virale sui social.

Charles Leclerc: “Subito dopo il trionfo di Monza, un tassista…”

Il pilota ha raccontato come ha vissuto il suo lockdown, con le prove al simulatore in attesa di poter tornare in pista, ma anche la sua infanzia passata a Montecarlo, da sempre teatro di una delle gare più spettacolari del calendario di F1. Leclerc ha ricordato anche il trionfo nel GP d’Italia della scorsa stagione, «un sogno da quando ero bambino», ma soprattutto quello che è successo subito dopo, con un tassista di Monza…

Immagini concesse da Sky, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand

Ale prova il simulatore di Formula1 di Leclerc…

Alessandro Cattelan ci ha provato, a usare il simulatore di gara della Formula1 di Charles Leclerc, ospite in studio a EPCC LIVE ieri sera. La sua prova, però, è stata tutt’altro che convincente…

Immagini concesse da Sky, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”