F1 | Williams, accordo a lungo termine con Mercedes

La Williams ha rinnovato l'accordo in F1 con la Mercedes per la fornitura dei motori sino al 2030. Con questo proseguo della collaborazione tecnica tra le due parti, dal 2026 il team inglese potrà così disporre della nuova power-unit della casa tedesca.

Nei prossimi anni in F1 la Williams continuerà ad essere motorizzata Mercedes. L’accordo era già cosa fatta, ma l’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. In realtà la notizia non deve sorprendere dato che la partnership tecnica tra la scuderia inglese e la casa tedesca va avanti dal 2014. Ovvero l’anno dove in F1 è iniziata l’era power-unit… L’accordo prevede che la Williams sarà spinta dai propulsori Mercedes sino al termine della stagione 2030.

We are delighted to continue our partnership with Mercedes-Benz into the new era of Formula 1 from the 2026 season onwards 🤝 — Williams Racing (@WilliamsRacing) January 8, 2024

E quindi il team di Grove potrà contare ancora sul supporto tecnico della casa di Stoccarda, fondamentale in vista del 2026 quando in F1 ci sarà l’avvento delle nuove power-unit. Ed il 2026 sarà un anno cruciale per le nuove concezioni di motori nel circus: carburanti al 100% sostenibili, ed un motore elettrico che svilupperà 350KW. Ovvero quasi tre volte superiore all’attuale potenza… Poi chissà, magari il motore elettrico verrà rimosso e si tornerà ad aver piena potenza con il solo motore endotermico… Magari (sognare non costa nulla)…

A parte gli scherzi, la Williams dopo aver rinnovato l’accordo con Mercedes per i prossimi anni, ora può davvero pensare nel medio lungo termine. In F1 per un team aver una stabilità tecnica può davvero fare la differenza.

E vedendo come la Williams è cresciuta nel 2023 in termini di performance, c’è da pensare che quest’anno la scuderia inglese potrà togliersi diverse soddisfazioni. Alex Albon è una certezza per la squadra di Grove, con l’ex Red Bull che ha dimostrato di poter fare la differenza a dispetto dell’altro pilota Sargeant.

Ovviamente non poteva che esserci soddisfazione per l’accordo raggiunto sia da parte di James Vowles, sia da parte di Toto Wolff. Con il TP della Williams che ha lavorato in Mercedes sino al termine del 2022 tra l’altro.

Dall’altro lato Wolff non può che essere orgoglioso di poter aver sicuramente due team clienti ai quali fornire le power-unit dal 2026. Perchè oltre alla Williams ricordiamoci che la Mercedes fornirà i nuovi motori anche alla McLaren. Con la scuderia di Woking ha rinnovato sino al 2030 l’accordo con la casa tedesca lo scorso novembre. E per Mercedes poter contare sul feedback di due team esterni sulla nuova power-unit sarà sicuramente un vantaggio tecnico non da poco per lo sviluppo del motore in se…

Alberto Murador

