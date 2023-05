F1 | La Ferrari a Monaco con l’illusione di poter vincere

La F1 torna in pista questo weekend sul circuito di Montecarlo per il GP di Monaco. Dopo l’annullamento del GP di Imola il circus correrà tra le strade del Principato. Tra meteo, muretti, safety car etc il GP del Principato rischia di diventare davvero una roulette “impazzita”, dove qualche outsider potrebbe fare il colpaccio. E tra gli outsider c’è anche la Ferrari.

O forse per essere più precisi Charles Leclerc. In una puntata particolare di Pit-Talk successiva all’annullamento del GP di Imola, si è discusso anche delle voci circolate nei giorni scorsi sulla carta stampata italiana… Dove più di qualcuno vede Monaco come un’occasione per la Ferrari di poter vincere. Magari con l’idolo di casa Leclerc…

Il pilota monegasco gioca in casa, ed è ben noto sin dal suo primo anno in F1 con la rossa come Charles riesca ad esprimere al massimo il suo talento sulle stradine di casa sua. Magari potrebbe esserci il meteo a dare una mano a Leclerc durante il GP.. A patto però che la corsa dovesse svolgersi sotto una pista bagnata.

Tuttavia quest’anno la Red Bull è di un altro pianeta rispetto alle altre scuderie, Ferrari compresa. Ed in circuito dove è fondamentale aver un posteriore stabile, nonchè aver tanto carico sulla vettura, per la SF23 Monaco potrebbe rappresentare un’altra tappa dove la rossa dovrà limitare i danni (tanto per cambiare). Ma non solo la Red Bull è superiore alla Ferrari al momento. Anche l’Aston Martin (soprattutto con Alonso) e la Mercedes (con diverse novità tecniche) sulla carta dovrebbero andar più forte della rossa.

Poi magari Leclerc (come spesso ci ha abituato) in qualifica riesce a fare quel giro perfetto ed a conquistare la pole position… È ben noto che il monegasco sul giro secco è uno tra i migliori in F1 (se non il migliore), ed anche con una SF23 non all’altezza della Red Bull ha già dimostrato di poter conquistare la pole. Baku ne è la dimostrazione più recente… E se Charles dovesse riuscire a fare una bella partenza, beh, mai dire mai…

Ma se in questi ultimi anni in F1 bisogna trovare un circuito dove la pole non si è poi rivelata fondamentale per la vittoria del GP è proprio Montecarlo. Ne sa qualcosa proprio Leclerc.. Lo scorso anno il monegasco era tranquillamente al comando della corsa, ma un errore di strategia del muretto costò la vittoria della corsa al ferrarista…Quindi mai dare nulla per scontato, soprattutto se si corre a Monaco!

Alberto Murador

