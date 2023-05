F1 | Ferrari, spunta l’ennesima offerta a Lewis Hamilton

La F1 torna questo weekend a Montecarlo per lo storico GP di Monaco. E come da tradizione, la tappa monegasca rappresenta sempre l’inizio dei vari rumours inerenti il mercato piloti… Ma senza nemmeno dover aspettare l’inizio del weekend di Monaco, ecco che arriva la clamorosa indiscrezioni di mercato: Hamilton alla Ferrari nel 2024. Questo è quanto ha riportato il Daily Mail…

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, la Ferrari (sarebbe) è pronta a fare un’offerta a Lewis Hamilton in scadenza di contratto quest’anno con la Mercedes. Per il 2024 il team di Maranello avrebbe proposto un contratto (annuale) da circa 46 milioni di euro all’inglese, ed a monitorare l’operazione sarebbe presente il Presidente della rossa John Elkann. Naturalmente da Maranello è arrivata una secca smentita… Non potrebbe essere altrimenti!

La rossa in F1 ha con entrambi i piloti un contratto valido sino al termine del 2024. Dunque qualora il britannico arrivasse a Maranello chi sarebbe costretto tra Sainz e Leclerc a dover far posto al sette volte campione del mondo? La “vittima sacrificale” sarebbe lo spagnolo, visto che l’arrivo di Vasseur in Ferrari ha la priorità di mettere al centro del progetto Leclerc, soprattutto in ottica futura. Ma lo spagnolo ha l’appoggio di alcuni sponsor all’interno del team tra l’altro.. Sainz può star tranquillo sotto questo aspetto.

Ma l’inizio disastroso della rossa potrebbe cambiare gli attuali scenari, soprattutto se gli aggiornamenti tecnici che verranno apportati nella SF23 non dovessero dare i risultati sperati… Leclerc nonostante le sue dichiarazioni “di amore” per la rossa non è disposto ad aspettare ancora a lungo prima di vincere il suo primo titolo in F1. Come dargli torto… Intanto il manager di Leclerc sta sondando il terreno per vedere eventuali opzioni alla Ferrari. Mercedes effettivamente è l’unica alternativa alla rossa per il monegasco…

Quindi cosa aspettarci dalla Ferrari per il 2024? Cosa decideranno i vertici di Maranello? Una cosa è certa, prendere un Hamilton di certo non sarebbe visto di buon occhio da parte di Leclerc, dato che in questo caso ci sarebbero due “numeri uno” alla Ferrari… Sarebbe più probabile uno scambio Leclerc-Hamilton, con il monegasco alla Mercedes al posto dell’inglese, e viceversa. Ma al tempo stesso non sarebbe nemmeno facile la convivenza di Leclerc alla Mercedes con Russell… Altri “due galli” in un pollaio!

Con molta probabilità sono solo voci per attrarre ulteriore interesse in F1 da parte dei media etc. Anzi, forse è più probabile un ritiro dalla F1 a fine anno da parte di Hamilton. In questo caso l’inglese potrebbe restare in Mercedes come testimonial, senza contare i guadagni da capogiro che prenderebbe Lewis in questo suo nuovo ruolo…

Alberto Murador

