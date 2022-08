Binotto “sopravviverà” all’estate?

Passano i giorni ma le polemiche faticano ad assopirsi. D’altronde lo scotto subito dal popolo della Ferrari e le successive derisioni subite, non hanno di certo contribuito a pacare gli animi.

Prima gli stessi piloti a deridere la scelta strategica della Ferrari, poi addetti ai lavori, commentatori, opinionisti, non da ultimo il web che con ogni tipo di “meme” hanno messo Binotto sulla graticola.

Supererà l’estate Binotto sottoposto ad un attacco mediatico proveniente da ogni direzione, sia esterna che interna? E si, perché a quanto pare qualcuno dai “piani alti” si è fatto sentire e si è mosso. Una posizione la sua che comincerebbe a scricchiolare anche se si dice sicuro della sua stabilità e rivendica ancora, tenetevi forte, i risultati positivi di questa prima parte di stagione!!! Probabilmente stare sotto di 80 punti rispetto a Verstappen è ritenuto positivo. Forse partire con +46 punti e finire a -80 è eccellente per il sor Binotto… (126 punti persi da Imola ad oggi ovvero in 10 gare, 12,6 punti a gara!)

Certo che se si guarda sempre al 2020 o al 2021 è facile dire la “Ferrari è migliorata” Certo! Ma quando Binotto l’ha ereditata (o scalzata) ad Arrivabene, la rossa non era in corsa per il mondiale sia nel 2017 che nel 2018? Quando scoppiò lo scandalo motoristico poi segregato dalla FIA chi era al timone? Non è mai responsabile costui? Eppure il Team Principal è responsabile per definizione, non lui, lui mai.

Pensa, come detto, di essere intoccabile e al sicuro da eventuali sostituzioni. Ovviamente il suo lavoro di è concentrato in modo evidente ad allontanare chi invece poteva “Resta-re”. Non ha dato visibilità a nessuno dei suoi sottoposti, come invece fece Arrivabene nei suoi confronti, prima di essere “sicariato”. Difende a spada tratta solo Inaki Rueda, responsabile delle strategie e delle ultime disfatte rosse, perchè? Perchè il suo riferimento di perfomance è Sainz, che non andava in Ungheria e non si accorge che il ritmo di Leclerc è sempre stato ottimo (bianche a parte)? Come può dire che non siano necessari cambi al muretto “il muretto è solido… …non va cambiato nulla”. Quindi secondo lui starebbe facendo un buon lavoro, sandrebbe promosso! Poi non accusatemi di complottismo se uno pensa che alcune cose siano volute…

Ma siamo così sicuri che sia solido? La posizione di Binotto è solida, ne siamo proprio certi? Le bordate che arrivano da ogni direzione stanno facendo il loro lavoro e non si può escludere anche l’ipotesi che Binotto non “sopravviva” all’estate…