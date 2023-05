F1 | Monaco: dalle telemetrie Alonso sfrutta tutta la trazione della AMR

Dall’inviato a Monaco: Giuseppe Piccininni

Analizziamo le telemetrie delle FP2. In particolare quelle dei giri di Alonso e di Verstappen. Alonso, possibile candidato alla vittoria di domenica, ha una Aston Martin che traziona tanto, raggiungendo le velocità più basse in curva rispetto alle altre monoposto in griglia.

Dall’altro lato c’è la RB19, la macchina migliore del lotto, capace di performare su qualsiasi tipo di tracciato. Nonostante la fatica, causa setup, riscontrata da Verstappen in FP1, l’olandese la mette davanti a tutti in FP2. Alonso è staccato 2 decimi.

La pole non sembra lontana, se si pensa che mancano ancora le FP3 e che Monaco è una pista punitiva per tutti. Inoltre dalle telemetrie si nota come la AMR si trovi a suo agio su questa pista, con la possibilità di poter ottenere qualcosa in più rispetto ai passati GP.

Il primo giorno di prove libere a Monaco è utile per “capire” e settare al meglio la monoposto, al sabato si fa sul serio. L’AMR però può contare sulla trazione in uscita dalle curve, con una velocità in percorrenza invidiabile.

Dalle telemetrie si evince come Fernando va’ forte alla Massenet e nella parte finale del tracciato. Il venerdì è poco indiciativo per la pole position, ma la velocità in percorrenza che ottine la AMR23 può essere un fattore chiave per ottenere la pole position.

Dove soffre la Aston Martin rispetto alla Red Bull è nell’accelerazione, relativamente influente nelle stradine del principato, in quanto è possibile andare full gas solo nel 44% del tracciato. In uscita dalle curve la Aston può impensierire la RB19.