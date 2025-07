F1 | Zanarini: “Verstappen senza garanzie via dalla Red Bull”

Secondo alcune indiscrezioni, Max Verstappen sarebbe vicino alla Mercedes per prendere il posto di Russell. Una scelta motivata dall'assenza totale di prestazioni della Red Bull, e da un progetto per il 2026 che non convince l'olandese. La Mercedes invece è certa che la sua monoposto sarà la migliore. Già lunedì scorso noi di Pit Talk avevamo parlato di questa ipotesi con Enrico Zanarini.

In F1 nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo l’indiscrezione secondo la quale Max Verstappen è pronto a lasciare la Red Bull per approdare in Mercedes. Una voce che si sta affermando e concretizzando sempre di più. A dir la verità, non è proprio un qualcosa di inaspettato. Già da diverso tempo vari esperti e commentatori del settore avevano parlato di questa ipotesi. D’altronde, Max non ha mai nascosto le sue sensazioni e le sue emozioni in pista con la macchina.

La stagione era iniziata discretamente, anche se il campione del mondo in carica di F1 già sapeva che quest’anno sarebbe stato molto più difficile confermarsi campione, ma non di vedere una McLaren così forte. Ad oggi Max ha vinto due GP nonostante tutto. La monoposto della Red Bull ha vari deficit, che esiliano il secondo pilota nelle retrovie, ma anche l’olandese inizia a faticare a volte. D’altronde è già da quasi un anno che Max col suo talento va bene oltre le possibilità tecniche della monoposto.

Tutto questo aveva fatto parlare di un possibile addio alla scuderia austriaca, per approdare dove? Noi di Pit Talk, pur non avendo capacità soprannaturali, siamo riusciti a captare già nella scorsa puntata la possibilità di un addio di Max da mamma Red Bull. Queste erano state le parole di Enrico Zanarini ai nostri microfoni:

“Ma allora, normalmente i giochi si cominciano attorno al Gran Premio del Canada o subito dopo, per chiudersi attorno a Monza o quasi subito dopo. Questo fra le grandi squadre. Che cosa ci si può aspettare? Ci si potrebbe aspettare un cambio di squadra da parte di Max Verstappen se le garanzie che può dargli la Red Bull… perché dobbiamo ricordarci che la Red Bull nel 2026 avrà un power unit completamente differente da quella che ha ora, è un power unit progettata e costruita dalla Red Bull ma marcata Ford, quindi deve avere delle garanzie. Se Max Verstappen avrà delle garanzie sul prosieguo della sua carriera in Red Bull in termini vincenti, rimane, altrimenti potrebbe veramente andarsene“.

Sembrerebbe essere stata proprio questa la carta vincente giocata da Toto Wolff. In Mercedes sono sicuri di avere un progetto per il 2026 pressoché perfetto. Si dicono essere a buon punto sia con il nuovo motore, che con le varie innovazioni che riguarderanno l’aerodinamica e i flussi interni alle vetture. Insomma loro promettono a Max la macchina migliore, e Max ci metterà il suo talento. Una combinazione unica per raggiungere la perfezione. Ai nostri microfoni, appena Lunedì, Enrico Zanarini aveva parlato anche di un possibile passaggio in Aston:

“Le offerte non mancano. C’è un’offerta sopra a tutte, l’offerta della Aston Martin, che è quella più appetibile”.

In realtà, il passaggio in Aston sarebbe stato il più fisiologico, dato che colui che ha costruito tutte le monoposto che hanno permesso a Max di vincere, Adrian Newey è proprio nel team della famiglia Stroll. Inoltre Lawrence negli ultimi mesi non ha badato a spese, portando nella scuderia inglese tutti i più grandi ingegneri di Ferrari e Mercedes.

Nonostante tutto l’Aston Martin rimane una scuderia che può offrire grandi promesse, mentre la Mercedes di Toto sembra avere già dati molto concreti. L’affare sembra fatto. Il numero uno al mondo ha un contratto fino al 2027 con la Red Bull in F1, ma potrebbe sfruttare una clausola, che prevederebbe la possibilità di recedere se a fine luglio non fosse tra i primi tre nella classifica piloti. Cosa molto probabile, dato che Russell, quarto, è ad una manciata di punti dall’olandese.

Mancherebbe, però, l’approvazione del board Mercedes, che sarebbe un po’ titubante nel mettere Max al posto di Russell. Un ostacolo che Wolff saprà sicuramente superare. Anche perchè, visti i dissapori passati, tra il pluricampione e l’inglese, una collaborazione tra i due appare impossibile. Mentre i rapporti con Kimi Antonelli sembrerebbero molto buoni. Basta ricordare la reazione molto pacata avuta da Verstappen dopo l’incidente in Austria. Forse qualcuno sa già dell’affare concluso e non ne vuole parlare?

Federico Barbara