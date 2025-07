F1 | “Aston Martin non ancora al top per ingaggiare Verstappen”

Max Verstappen per quale team guiderà in F1 nel 2026? Resterà in Red Bull, oppure andrà in Mercedes o in Aston Martin? Sull'argomento è intervenuto Matteo Novembrini ai microfoni di Pit-Talk.

In F1 si è entrati nel vivo ormai per quel che riguarda il mercato piloti 2026. Logicamente tutto ruota intorno a quel che farà Max Verstappen. Il pilota olandese resterà alla Red Bull nella prossima stagione? Oppure firmerà per Aston Martin ricongiungendosi così con Adrian Newey? Oppure sceglierà la Mercedes di Toto Wolff? Forse tra le tre opzioni la carta Aston Martin è quella meno fattibile al momento, visto che nel team inglese ci sarebbe ancora parecchio lavoro da fare prima di “permettersi” di lottare in F1 per qualcosa di grosso.

Sull’argomento Verstappen ad ogni modo è intervenuto Matteo Novembrini ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista di AutoSprint ha affermato che è difficile dire cosa farà l’olandese nel 2026, ma che al tempo stesso il quattro volte campione del mondo di F1 potrebbe restare in Red Bull per la prossima stagione.

“Mi piacerebbe tanto avere una risposta, perché è una storia che va avanti da più di un anno, quella di Verstappen in Mercedes. Non ho una risposta, sinceramente. Personalmente, come ho sempre pensato da inizio anno, Max il tentativo di vedere come andrà la Red Bull nel 2026, ho sempre immaginato lo avrebbe fatto, per vedere il progetto motore e macchina totalmente Red Bull – diciamo, al netto dell’adesivo Ford che ha dato soldi e un po’ di contributo sull’elettrico, ma la power unit sappiamo che è Red Bull. Io ho sempre pensato questo.”

“Però sai, mi sarei anche aspettato di vedere Horner a capo del progetto Red Bull 2026, a maggior ragione che nasce il primo motore Red Bull, fortemente voluto anche da lui una volta compreso che Porsche non sarebbe stata con loro. Per cui certezze non ne ho. Ecco, io, coerentemente con quanto ho sempre pensato all’inizio dell’anno, ripeto, mi aspetto di vedere Max alla guida della Red Bull motorizzata Red Bull. Però, sinceramente, se andasse alla Mercedes sarei tutt’altro che sorpreso al tempo stesso.”

E sulle possibilità di vedere Verstappen in Aston Martin sentite cos’ha detto Novembrini:

“In realtà, io prima di Mercedes avrei pensato ad Aston Martin. Aston Martin in questo momento mi sembra sia in parte defilata, sia che stia già guardando al medio termine, mi spiego. Comunque Newey è arrivato e ha già fatto capire che il simulatore deve essere aggiustato, che ci vuole un po’ di tempo per amalgamare la squadra.”

“E Newey, che non è proprio l’ultimo arrivato, ha detto: “in questo momento pensare a prendere piloti come Verstappen non è il caso, perché abbiamo ancora dei tasselli da mettere a posto prima di diventare veramente una grande squadra”. E mi sembra un po’ il ragionamento fatto da Red Bull quando arrivò Newey a Milton Keynes: ci hanno messo un po’ di tempo per arrivare e poi sono arrivati alla grande.”

“Ecco, magari potrebbe essere che Lawrence Stroll per uno o due anni si tenga la coppia Stroll-Alonso, veda come vanno le cose nel 2026 e a quel punto affondi eventualmente su un big, su un grande pilota come potrebbe essere appunto Max. È per questo che io dico: penso che Verstappen comunque l’idea di rimanere a Milton Keynes ce l’abbia, perché cambiare per cambiare, tanto vale provare un anno in Red Bull e poi eventualmente valutare. Fermo restando che se le cose vanno male, lui l’anno prossimo si libera subito, per cui, o Mercedes o Aston Martin, credo che non farebbe fatica a trovare un alloggio. Poi ripeto, se va via a fine anno sono tutt’altro che sorpreso.”

Alberto Murador