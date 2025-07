F1 | Altoè: “Il problema è la macchina, fa troppo la differenza”

Durante l’ultima puntata di Pit Talk, il pilota Giacomo Altoè ha offerto un’interessante riflessione su uno dei temi più dibattuti in F1: quanto conta davvero il pilota rispetto alla macchina? Una domanda che si riaccende ogni volta che a giocarsi un mondiale non sono i nomi più altisonanti della griglia.

Alla domanda se a vincere il titolo 2025 sarà Norris o Piastri, Altoè ha risposto senza esitazioni:

“Mi sta piacendo Piastri, lo vedo molto solido, soprattutto di testa, e quella potrebbe essere la differenza su Lando. Quindi dico Oscar.”

Una preferenza che non è solo tecnica, ma anche psicologica: in un Mondiale combattuto, la freddezza può valere tanto quanto un decimo al giro.

A rincarare la dose, la riflessione dell’ingegnere Mazzola, citata nel podcast: “Piastri è un po’ più pilota di Norris”, una frase che – come fatto notare – sembra più ridimensionare entrambi che esaltarli.

Grandi nomi come Verstappen, Hamilton, Alonso (ed anche Leclerc in termini di talento puro) restano ancora un riferimento troppo lontano per i due McLaren, almeno secondo una parte del paddock.

Ma il commento più pungente arriva proprio da Altoè:

“Il problema della F1 è che la macchina fa ancora troppo la differenza, questo è vero.”

Una considerazione che riassume perfettamente l’epoca attuale della F1, dove il talento da solo non basta se non è accompagnato dal mezzo giusto.

Ed è qui che entrano in gioco alcune considerazioni personali. Lando Norris è un pilota indubbiamente veloce, ma non ha mai brillato in maniera eclatante quando la McLaren non era competitiva. Non è mai sembrato capace di fare la differenza con una macchina da metà classifica, come invece fanno i talenti cristallini – Max Verstappen su tutti, ma anche Charles Leclerc, capace spesso di estrarre prestazioni oltre i limiti della sua Ferrari.

Oscar Piastri, al contrario, sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi. La freddezza, l’approccio metodico, il passo gara: ha le caratteristiche giuste e soprattutto si trova nel posto giusto al momento giusto. Con l’esperienza, potrebbe fare il salto definitivo. Il suo potenziale si intravede già, ma sarà il tempo a stabilire se saprà trasformarlo in risultati da campione.

La verità, forse, è che la F1 moderna tende a livellare il valore dei piloti, perché è la macchina a dettare le regole. Ma quando il mezzo c’è, come per McLaren in questa stagione, emerge chi ha davvero quel quid in più.

E per Altoè, tra i due sfidanti, quel qualcosa in più ce l’ha Piastri.

Marika Magnano