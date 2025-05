WEC | Ferrari inarrestabile, ora si punta il tris a Le Mans

La Ferrari fa tre su tre: dopo il Qatar ed Imola arriva il trionfo anche nella 6 ore di Spa Francorchmaps, con la #51 che ha vinto davanti alla vettura gemella #50. Ma in questo caso la vittoria è stato più un frutto dell'ottima strategia di gara piuttosto che per la competitività della 499P. Ed ora tra un mese c'è Le Mans, dove il Cavallino vorrà puntare al tris. Ma gli avversari incalzano, a cominciare da Alpine...

Nel WEC la Ferrari fa tre su tre e continua a dominare. Ieri nella 6 ore di Spa Francorchamps il Cavallino ha trionfato con una doppietta, con la #51 che ha preceduto la vettura gemella #50. Ma rispetto alle gare in Qatar ed ad Imola, la 499P non ha vinto nelle Ardenne tanto per la superiorità della vettura, ma ha vinto di strategia, grazie ad un ottimo lavoro diretto come sempre da Antonello Coletta e tutti i suoi uomini.

La Ferrari 499P continua a prendersi tutto quello che si può prendere in un mondiale come quello del WEC che è tutt’altro che scontato. Ma nonostante il BOP peggiore per il team di Maranello da dodici mesi a questa parte, beh, gli uomini Ferrari AF Corse sono riusciti ugualmente a sfruttare l’enorme potenziale della vettura. L’unica nota negativa in casa Ferrari sono stati i problemi tecnici che hanno afflitto la #83 sin dalle prime fasi della corsa. Se in qualifica la 499P ha monopolizzato le prime tre posizioni, durante la corsa belga la Ferrari è stata costretta a difendersi più volte dagli avversari.

Primi su tutti l’Alpine, con la vettura francese in gran forma a Spa (terza la #36 ed ottava la #35). Ed in vista della 24 ore di Le Mans di giugno sia l’Alpine che la Peugeot potranno far sognare il pubblico della Sarthe. Perchè per larghi tratti della corsa anche la 9X8 ha mostrato ottimi segnali. Ma per la casa del Leone c’è ancora il problema legato all’affidabilità. Toyota come sempre si salva, con la #8 quarta al traguardo, mentre la vettura gemella #7 non è andata oltre la settima posizione. Ma la sensazione è quella che la GR010 inizi ad essere un progetto un po’ datato, mentre gli avversari continuano a sviluppare le loro vetture solo all’inizio del loro ciclo nel WEC.

Deludono Cadillac, Porsche, BMW ed Aston Martin. Dalle vetture americane ci si sarebbe aspettato qualcosa in più in gara, dato l’ottimo passo mostrato nel corso delle varie sessioni di prove libere. Porsche sembra aver perso tutto il potenziale mostrato nel 2024, con la 963 che continua ad arrancare. La casa bavarese invece a Spa ha evidenziato diversi errori a livello di strategia durante la corsa delle Ardenne, oltre a problemi d’affidabilità. In Aston Martin invece la Valkyrie continua ad risultare una vettura indecifrabile, essendo ancora una volta il fanalino di coda tra i prototipi.

Ma tornando alla Ferrari Antonello Coletta è stato chiaro: bene festeggiare la vittoria in Belgio, ma al tempo stesso è già ora di pensare alla 24 ore di Le Mans. La corsa francese si terrà tra un mese, ed è chiaro che l’obiettivo del Cavallino sarà quello di puntare alle tre vittorie consecutive. Ed a Le Mans il BOP ripartirà da zero, dove in occasione della corsa francese ogni vettura potrà dire la sua in pratica. Ma con i lunghi rettilinei della Sarthe la 499P potrà sfruttare uno dei suoi tanti punti di forza. Ovvero la trazione in uscita dalle curve, e l’alta velocità di punta da sfruttare nei lunghi rettilinei di Le Mans.

Poi la 499P probabilmente dovrà giocare più in difesa nella seconda parte del campionato, in particolare a San Paolo ed al Fuji, dove la Ferrari ha sempre faticato. Ma con una 499P così competitiva a prescindere dai vari BOP, beh, i cosiddetti circuiti ostici potrebbero non essere più un problema per il Cavallino. E per tutti i tifosi della rossa meno male che esiste il WEC, soprattutto guardando tutti i problemi che stanno affliggendo la Ferrari in F1..

Alberto Murador