F1 | Su Kimi Antonelli i riflettori di Imola

F1, un’esperienza che va oltre lo sport

Dormire nella propria cameretta, svegliarsi e prendere l’auto per dirigersi verso l’autodromo – che lui conosce molto bene – da assoluto protagonista. Questa sarà la routine del giovane italiano che scenderà in pista a Imola con la sua Mercedes.

Le sue priorità prima di mettersi alla guida? Vedere il Bologna vincere la Coppa Italia e portare le lasagne al suo team. Così Antonelli allenta la tensione.

Oggi, in visita nel paddock anche i suoi compagni di classe e i professori. Tutti fanno il tifo per Kimi!

La Ferrari in F1- per la prima volta dopo tanti anni – dividerà le luci del palcoscenico nei tracciati di casa con l’italiano che è già entrato nei cuori di tutti.

Antonelli arriva all’Enzo e Dino Ferrari con l’eco di un debutto che ha già fatto rumore. Nonostante questo, Kimi ha promesso di voler restare con i piedi per terra – ma come ogni pilota, guarda il gradino più alto del podio, con l’entusiasmo di chi sogna in grande, ma anche con la consapevolezza della sfide che lo attendono.

Antonelli ha già dimostrato il suo valore: sempre in Top10 nelle prime gare della stagione – tranne in Bahrain – ed una fenomenale (e inaspettata) pole position nelle qualifiche sprint di Miami. Il più giovane di sempre a partire davanti in una sessione ufficiale di F1.

Una prestazione che ha fatto esplodere l’entusiasmo, ma anche alimentato le inevitabili pressioni. Antonelli, però, continua a mostrarsi calmo e maturo: “Voglio restare concentrato” ha dichiarato.

Il weekend di Imola sarà soprattutto un banco di prova psicologico. Correre davanti agli amici, alla famiglia e a migliaia di tifosi italiani, non sarà facile. Ma Kimi ha già dimostrato di sapere reggere il peso delle aspettative. Il talento c’è, la testa pure. E chissà che questo sogno tutto italiano non si trasformi, un giorno, in realtà iridata.

Marika Magnano