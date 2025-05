F1 | Rinland: “Williams sta seguendo il percorso della McLaren”

Il grande risultato ottenuto al GP di Miami dalla Williams fa pensare. Una scuderia che fino allo scorso anno era nelle zone più basse della classifica, sembra essere rinata, minacciando anche di prendere il posto della Ferrari nella top four. Secondo l'Ing. Sergio Rinland è il frutto di grandi investimenti fatti su infrastrutture e personale. Esattamente come ha fatto due anni fa la McLaren.

In F1 la carenza continua di prestazioni, la cattiva organizzazione del lavoro, e gli errori umani stanno caratterizzando negativamente il mondiale della Ferrari. Quanto visto a Miami potrebbe sembrare un’umiliazione, con la Williams di Albon che taglia il traguardo davanti alle due Ferrari, mentre quella di Sainz per poco non riusciva a prendere la posizione su Hamilton. Com’è possibile che una squadra come la Ferrari possa essere messa in difficoltà dalla Williams?

A livello di prestigio possiamo affermare che i due team sono alla pari. Entrambi hanno segnato profondamente la storia del motorsport, scrivendo pagine bellissime, e a volte anche drammatiche, della F1. La casa di Maranello, nel bene e nel male, è sempre riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda, anche quando la macchina costruita dagli ingegneri era un vero e proprio mattone su quattro ruote.

La Williams invece, dagli anni 2000 è entrata in una spirale negativa che sembrava aver condannato la scuderia inglese alle zone più basse della classifica per sempre. Ma quest’anno il team diretto da James Vowles ha fatto un notevole passo in avanti, che è frutto di grandi investimenti, dirottati sul personale e sulle strutture giuste. Questo è quanto ha detto l’ingegnere Sergio Rinland ai microfoni di PitTalk:

“Williams sta seguendo il percorso della McLaren. Erano squadre gloriose con grandi infrastrutture, ma la Williams era rimasta indietro perché non investiva. Ora, con nuovi proprietari che mettono soldi nei reparti giusti e persone competenti, i risultati arrivano“.

Williams come McLaren. Si, perché oggi la scuderia di Woking è la favorita per vincere entrambi i campionati, con un netto vantaggio. Oggi la monoposto color papaya è la macchina più efficiente e veloce del paddock, ma solamente due anni fa Norris era nelle retrovie più buie della classifica, a fare compagnia alla Williams. Se l’ex team di Senna aveva un problema strutturale, legato a delle infrastrutture vecchie e poco efficienti, in McLaren il problema erano le persone. Come ha spiegato Sergio Rinland:

“McLaren aveva un problema più umano che infrastrutturale: hanno messo le persone giuste e, con motore cliente, sono tornati davanti“.

McLaren e Williams, due scuderie, due storie di rinascita sportiva. La prima ha già completato molto proficuamente il suo percorso, mentre la seconda si appresta a tornare presto in vetta alle classifiche. Chissà se questo spodesterà dalla top-four la Ferrari, oppure spingerà Maranello a rimboccarsi le maniche e fare finalmente i conti con i problemi reali che affliggono il team da quasi 20 anni. Una sola certezza vige al momento. Sainz ha fatto un’ottima scelta andando in Williams, nonostante tutti lo avessero criticato. E chissà se Leclerc tra qualche anno, non possa decidere di ricongiungersi con il suo amico spagnolo. Mai dire mai, soprattutto in F1.

Federico Barbara