F1 | Rinland: “Senza Verstappen la Red Bull a metà classifica”

L’ingegnere Sergio Rinland - ai microfoni di Pit Talk - parla di come si stanno evolvendo alcuni team di F1, soffermandosi sul caso Red Bull e sottolineando cosa rende davvero vincente la scuderia austriaca: un pilota fuoriclasse capace di fare la differenza.

F1, nell’intervista rilasciata a Pit-Talk, l’ingegnere argentino analizza le differenze strutturali tra Williams, McLaren, Ferrari e Red Bull, sottolineando il ruolo cruciale di Max Verstappen nel successo della scuderia austriaca.

C’è chi sale, c’è chi scende

Secondo Rinland, la Williams sta ripercorrendo la strada già tracciata dalla McLaren. Entrambe squadre storiche con importanti infrastrutture, avevano subito un declino per mancanza di investimenti.

Ma ora, grazie a nuovi proprietari che sanno dove allocare le risorse e che hanno inserito persone competenti nei reparti chiave, i risultati stanno tornando.

Diversa la situazione della Ferrari, che secondo l’ingegnere argentino soffre di un problema prettamente umano. Nonostante infrastrutture e motore siano all’altezza, mancano aerodinamica efficace e decisioni rapide, sintomi di un gruppo che non funziona come dovrebbe.

Se non fosse per Max Verstappen…

In Red Bull, invece, c’è un sistema diverso – al centro del quale, però, c’è un fattore che va oltre le strutture e i processi organizzativi: Max Verstappen.

“In Red Bull hanno perso figure chiave; restano competitivi grazie a Verstappen, che porta la macchina al limite. Senza di lui sarebbero a metà classifica. Conta tantissimo,” afferma Rinland a proposito del quattro volte campione del mondo. È capace di fare la pole e tenere la macchina davanti anche se il passo gara non regge.”

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: Verstappen è molto più di un pilota veloce, è un trascinatore che porta la vettura oltre i suoi limiti, capace di mascherare eventuali mancanze tecniche grazie a un talento fuori dal comune.

Rinland lo paragona senza esitazione a leggende della F1 come Villeneuve, Senna e Clark, sottolineando che senza di lui la Red Bull oggi non sarebbe in cima alla classifica, ma probabilmente nel gruppo di centro.

È un riconoscimento importante, che evidenzia come in uno sport estremamente tecnico come la F1, il fattore umano — quando si tratta di veri fuoriclasse — può ancora fare la differenza.

Marika Magnano