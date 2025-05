F1 | Rinland: “Ferrari squadra non coesa, problema umano”

In Ferrari prosegue il momento di difficoltà in questa stagione di F1, ritrovandosi addirittura la quinta forza a Miami, dietro non solo a McLaren, Mercedes e Red Bull, ma anche dietro alla Williams. Secondo Sergio Rinland intervenuto ai microfoni di Pit-Talk, il problema del Cavallino non è a livello tecnico, bensì a livello umano. Ovvero mancanza di coesione ed unità tra i vari membri all'interno del team di Maranello.

In F1 la crisi tecnica che sta attraversando la Ferrari ricorda un po’ le stagioni 2014 e 2020, quando il team di Maranello si ritrovava spesso a lottare quasi a centro gruppo. Ed è davvero un peccato vedere la Scuderia lottare per la zona punti, e non per la vittoria, ritrovandosi nell’ultimo GP di Miami addirittura quinta forza in pista. Non solo dietro a McLaren, Mercedes e Red Bull, ma anche alle spalle della Williams. A fatica Leclerc ed Hamilton sono riusciti a mettersi dietro la Williams di Sainz!

Ma cosa sta succedendo in quel di Maranello? Il progetto della SF-25 è sbagliato? I tecnici del Cavallino Rampante hanno seguito strade sbagliate rispetto alla vettura 2024? Verrebbe da dire di sì guardando queste prime sei gare del mondiale 2025 di F1. Ora non resta che attendere i prossimi tre GP, ovvero Imola, Montecarlo e Montmelò.

E proprio in Spagna si capirà quale proseguo di stagione attenderà la Ferrari. È già ora di pensare al 2026 per il team di Maranello probabilmente, però attendiamo la gara spagnola prima di dare un giudizio definitivo.

Sulla crisi Ferrari è intervenuto Sergio Rinland ai microfoni di Pit-Talk. L’ingegnere argentino ha affermato che i problemi della Ferrari non sono tecnici, bensì a livello di organico, nella manca di coesione tra i vari tecnici ed ingegneri.

“Il problema della Ferrari è umano: la squadra non è coesa, non lavora nella stessa direzione. Infrastruttura e motore ci sono; se mancano carico aerodinamico e decisioni rapide, vuol dire che il gruppo non funziona. Non do colpe a Vasseur in particolare, ma manca unità.”

Quindi quale soluzione da adottare in casa Ferrari se il problema è umano? Cambiare nuovamente team principal a distanza di solo due stagioni? Ingaggiare ingegneri di F1 di rilievo? Mettere a capo del Reparto Corse una figura pragmatica e decisa come potrebbe essere un Flavio Briatore del caso? Difficile dirlo.

Ma una cosa è certa; come affermato dall’ingegnere Rinland all’interno del team di Maranello manca coesione. Ma forse manca anche armonia di gruppo e positività, voglia di fare, voglia di mettersi in gioco. Tensioni e malumori stanno prendendo troppo piede in Ferrari.

Quanto di buono fatto da Vasseur in questi due anni sembra già stato essere vanificato. Senza poi parlare di aver due piloti come Leclerc ed Hamilton che iniziano (giustamente) a perdere la pazienza. Urge trovare la soluzione in tempi rapidi, prima che sia troppo tardi! Qualcuno a Maranello dovrebbe fare un passo indietro: indovinate chi…

Alberto Murador