F1 | Minardi: “Prematuro sostituire Doohan”

Intervistato da Pit Talk Giancarlo Minardi parla della scelta fatta da Flavio Briatore di sostituire già da Imola Doohan con Colapinto. Forse l'australiano avrebbe avuto bisogno di più tempo per mostrare il suo talento. Colapinto riuscirà a soddisfare in tempi brevi Briatore?

In F1 nell’attesa che abbia inizio il weekend del GP dell’Emilia Romagna, forse l’ultimo dato che un rinnovo futuro pare molto difficile, abbiamo giusto il tempo per analizzare la scelta di Alpine di sostituire Jack Doohan con Franco Colapinto. In realtà, la scuderia francese sta vivendo un momento di grandi cambiamenti, alcuni previsti altri meno. Il ritorno di Flavio Briatore si sapeva che avrebbe scompaginato tutto. Flavio è stato chiamato per raggiungere un solo obiettivo. Risollevare tutto il team da una posizione che era veramente al limite, tanto da fare ipotizzare anche una possibile vendita.

Le riforme “Briatoriane” non sempre seguono una logica comprensibile a noi comuni mortali, ma molto spesso, proprio per questo funzionano. Dal punto di vista delle prestazioni in pista la nuova monoposto è migliore rispetto a quella dello scorso anno, e ha fatto vedere di essere in grado, stabilmente, di lottare per la zona punti. Ma Flavio vuole sempre di più, e lo vuole in fretta. Da qui, molto probabilmente, nasce la decisione di mandare a casa Doohan rimpiazzandolo con un altro rookie, ovvero Franco Colapinto.

Noi di Pit Talk, su tale decisione, abbiamo chiesto un parere a Giancarlo Minardi:

“Io sono per la continuità e avrei ancora aspettato. Doohan in questo momento, non è andato proprio benissimo, forse non solo per colpa sua, comunque ha fatto vedere di essere un pilota che può stare in F1“.

Ma in uno sport che corre e va veloce, anche tutto ciò che gli ruota intorno è costretto ad andare veloce. Certo, questo ci fa riflettere su quanto tutto ciò sia opportuno, sia efficiente. Essendoci solamente 20 sedili disponibili, è difficile capire a chi assegnarli. Soprattutto in un periodo nel quale nelle formule minori ci sono tanti giovani che hanno tutte le carte in regola per approdare in F1. Il rischio di questi cambi così veloci, è però di bruciare anzi tempo dei talenti.

Alla fine, Doohan ha avuto solamente 6 GP a disposizione. (contando anche l’ultimo GP della scorsa stagione). Un numero molto ridotto e insufficiente per potersi adattare completamente ad una monoposto ed ad un team di F1. Se lo stesso Hamilton ha detto di aver bisogno di 4, anche 5, gare per adattarsi non ad una serie superiore, o ad un concetto di auto totalmente diverso, ma a una monoposto di un’altro team, ecco che forse le pretese di Briatore sul novellino Jack erano eccessive. Come ha detto anche Minardi ai nostri microfoni:

“Avrei dato più spazio, soprattutto ad un rookie come Doohan“.

Domani a scendere in pista alla guida dell’Alpine sarà Franco Colapinto. Anche lui un rookie, anche se lo scorso anno ha corso svariati GP sostituendo, anche qui precocemente Logan Sargeant, con la Williams. Vicenda che gli ha dato la possibilità di ambientarsi e di fare emergere il suo talento, che indubbiamente c’è. Speriamo che la pazienza di Flavio sia maggiore, almeno con l’argentino, che ha la possibilità di farsi notare anche dai top team. La Red Bull potrebbe essere interessata?

Federico Barbara