F1 | Minardi: “Piastri il più completo, porterà la McLaren a vincere”

La F1 torna in pista questo weekend per il GP ad Imola. Ed ovviamente ancora una volta sarà la McLaren a partire da grande favorita, per la conquista della pole e della vittoria della corsa. Il tutto ovviamente salvo imprevisti eccezionali, visto che il team di Woking ha una monoposto talmente superiore alla concorrenza che solo loro stessi possono gettare al vento un’altra vittoria in F1. O meglio, una doppietta. Perchè resta solo da capire chi tra Norris o Piastri farà la voce grossa in McLaren ad Imola.

A meno che non si riesca ad inserire qualcuno. E quel qualcuno potrebbe essere Verstappen. L’olandese della Red Bull in questo inizio di mondiale è stato l’unico vincitore di un GP al di fuori di Piastri e di Norris. E secondo Gian Carlo Minardi intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha ribadito il fatto che Verstappen allo stato attuale è il pilota più forte in assoluto durante le qualifiche. Ma il manager faentino ha elogiato anche l’estrema difesa nello scorso GP di Miami da parte dell’olandese nei confronti dei due piloti McLaren

“Credo sia una lotta in casa McLaren. Anche se abbiamo visto che Verstappen sul giro secco è il numero uno. Anche in gara (a Miami) ha venduto cara la pelle, tenendo dietro le McLaren per parecchi giri. Abbiamo ancora diciotto GP davanti, è ancora presto per trarre delle conclusioni. Ricordiamoci lo scorso anno che la Red Bull dopo sette gare aveva fatto da padrona, con Verstappen che aveva un numero di punti impressionante. Poi alla fine Max ha vinto il mondiale, ma la Red Bull ha perso il mondiale costruttori.”

Poi secondo Minardi è Piastri il pilota di punta della McLaren, più completo rispetto a Norris:

“Credo che in questo momento la squadra da battere è la McLaren. Credo anche che sia Piastri il pilota più completo che in questo momento può ambire a portare la McLaren a vincere il mondiale sia costruttori che piloti.”

Già lo scorso anno Piastri aveva mostrato di aver qualcosa in più rispetto a Norris, ma forse a differenza dell’inglese aveva meno costanza. Tuttavia in questo inizio di stagione l’australiano sta dimostrando non solo di essere veloce, ma anche costante, e soprattutto senza fare un errore. Mentre Norris in più di qualche occasione ha commesso diversi errori, ma soprattutto sta dimostrando di iniziare a sentire la pressione dell’australiano.

Tra qualche GP i vertici della McLaren dovranno (forse) decidere su chi puntare per il ruolo di prima guida. Ed allo stato attuale delle cose tutti gli indizi sembrano portare al nome di Oscar Piastri. Sarà lui il prossimo campione del mondo di F1? Probabile!

Alberto Murador