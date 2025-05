F1 | Imola, Vasseur: “Vedere tutti questi tifosi ci motiva a far bene”

Dal nostro inviato a Imola per Pit-Talk, Gabriele Bovio

Durante l’evento di Imola abbiamo avuto il piacere di ascoltare Fredrick Vasseur e di porgli alcune domande. Il TP Ferrari si è espresso sulla gara di Imola, su quanto accaduto a Miami e sul futuro appuntamento a Monaco.

Una gara di casa per la Ferrari. Quanto è importante per la squadra vedere i Tifosi, accorre in migliaia?

Sì, ma è sempre uno speciale, un po’ come Monza. Questo è leggermente diverso perché è ancora più vicino alla fabbrica. Abbiamo un sacco di persone del team che vivono a Bologna o anche più vicino dalla pista. Questo è un test speciale di sicuro.

Alla fine della giornata però dobbiamo affrontare la gara nello stesso modo delle altre e cercare di fare il miglior risultato possibile. Forse la pressione è un po’ di più, ma dobbiamo prendere questo come un aspetto positivo, come prova in più per fare meglio. Vedere tutti i fan e i Tifosi, è una motivazione in più.

Lewis ha commentato, ha detto che si sta nutrendo del supporto. Questa settimana, in fabbrica, è da lunedì che abbiamo gente fuori dalla fabbrica e davanti ai cancelli. Questo è una grande spinta per i conducenti. Inoltre, erano lì la mattina quando i piloti sono arrivati, ed erano lì ad aspettare fino alla sera.

Parliamo di prestazioni ora. Ieri hai detto che ci sono state occasioni quest’anno in cui hai lasciato un Gran Premio sentendo di non aver estratto il massimo dalla macchina. Qual è il suo potenziale e perché è così difficile ottenerlo?

Penso che tranne McLaren che sta volando, siamo tutti nella stessa situazione. A volte siamo più in forma a volte no. Se si guarda la nostra performance, penso che a Jeddah nella gara siamo stati molto forti.

A Miami, non è stato cosi. Dobbiamo capire cosa non va e fare un uso migliore della macchina e delle gomme se vogliamo essere più coerenti e cercare di recuperare un po’. Hai parlato di Miami.

Ora parliamo dei team radio. Quale lezione avete imparato da essi? Che decisioni avete preso in merito a quanto accaduto?

Ho preso una decisione, credo sia stata quella giusta. Poi abbiamo spiegato la decisione ai piloti e il capitolo è chiuso. Il capitolo è ancora aperto per voi, ma non per me.

Ok, bene, andiamo avanti. Parliamo di Monaco ora. Charles ha dominato la gara l’anno scorso. Con quanta fiducia vai in principato la prossima settimana?

Non è una questione di essere sicuri. Quando si va da qualche parte è meglio fare un buon lavoro e prepararsi al meglio. L’evento di Monaco è speciale, ma la situazione è un po’ diversa rispetto allo scorso anno. Dobbiamo fare meglio per Monaco, esattamente nello stesso modo in cui stiamo cercando di fare il meglio a Imola. Tutti spingeranno per Monaco.

Stiamo tutti cercando di spingere su ogni singolo evento della stagione di sicuro. Per Charles è un po’ diverso perché lui è a casa. Oramai l’85% dei piloti sono a casa a Monaco. Ormai non è più come in passato, ma sicuramente per Charles è ancora più speciale. Anche per Lewis lo è. Ma non dobbiamo prestare troppa attenzione a questo. Dobbiamo solo preparare l’evento nel miglior modo possibile.