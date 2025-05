F1 | Imola, Leclerc “Non c’è nulla che mi da speranza per il futuro”

Dal nostro inviato a Imola per Pit Talk, Gabriele Bovio

Dopo la non qualificazione alla Q2, Leclerc ha parlato al TV del Gran Premio di Imola. Il monegasco è apparso molto rattristato e rassegnato per le potenzialità della macchina. Il numero 16 si è mostrato notevolmente differente rispetto a come apparso in TV, molto più sconsolato e molto più vero. La speranze di far bene quest’anno in Ferrari sembrano essere molto molto basse e a confermarlo è stato proprio lo stesso Leclerc.

Cosa pensi di poter fare domani e cosa ti aspetti dalla gara?

In verità, non ne ho idee. E’ un po’ frustrante. Sono molto interdetto per il risultato attuale. Penso che l’unica cosa che possiamo dire è che chiediamo scusa ai tifosi che hanno fatto molti, molti chilometri per venire e vederci. E’ un po’ difficile, ma spero di poter realizzare qualche meraviglia domani. Non c’è nulla che mi dia speranza per il futuro, solo perché penso che il potenziale della macchina non sia molto.

Arriveranno aggiornamenti per il proseguo della stagione?

In verità, spero di fare un passo nella giusta direzione, ma la strada è molto lunga.

Qual’è il problema attuale? Un problema di performance o di bilanciamento della vettura?

La performance. Solo la performance. Possiamo fare qualsiasi cosa con il bilanciamento, ma alla fine del giorno la performance non è buona.

C’è qualcosa di positivo nella macchina? Salveresti qualcosa?

Il ritmo gara è molto forte, ma in una pista come questa, in cui è molto difficile superare è quasi inutile. Sapevamo quanto fosse cruciale la qualifica ma non abbiamo fatto il lavoro nel modo giusto.

Potresti provare qualcosa di estremo con la strategia?

Non molto. La strategia giusta è la strategia giusta per tutti. Quando vai fuori in questa maniera, non ci sono molte speranze. Vedremo, correremo e vedremo dove siamo per prendere una decisione.

Come ti sei trovato con la mescola C6 durante la qualifica? Ha tenuto tutto il giro o hai problemi con la vita della gomma?

È molto simile alla C5, quindi non c’è una grande differenza tra la C5 e la C6.

Cosa dobbiamo aspettarci a Monaco?

Penso che Monaco mostra tutte le difficoltà della nostra macchina. Penso che sarà un giorno difficile per noi. Non ho molte speranze.