F1 | Imola, Leclerc: “La Safety Car ci ha rovinato la strategia”

Charles Leclerc termina il fine settimana di Imola con un esito positivo rispetto a com’era partito il fine settimana. Il monegasco subito dopo la gara ha commentato quanto accaduto oggi, dal contatto con Albon alla strategia non riuscita a causa della due SC.

Come ti senti?

Molto frustrato. Tutto stava andando nel verso giusto, poi c’è stata la Safety Car che ci è costata molte posizioni, subito dopo c’è n’é stata un’altra e abbiamo perso altre posizioni, perché non potevamo cambiare le gomme in quanto non ne avevamo di disponibili.

Quando, durante il corso della gara, la macchina inizia ad andare forte?

Alla fine della gara, ma prima di questo non andava molto forte. Non capiamo ancora perché.

Il tuo pensiero sulla situazione con Williams? Con Alex? Chi era in avanti?

Sì, era molto all’interno ed ero consapevole di questo. Ovviamente sono andato verso il cordolo e sapevo che sarebbe una difesa molto estrema e difficile. Ovviamente volevo solo cercare di mantenere la posizione e ho fatto il massimo, non so se è stato al limite o no, vedrò il video. Ho dato tutto, sapevo che dovevo farlo, non potevo lasciare nulla.

Hai cercato di seguire le regole e un po’ di aggirarle, nel duello con Alex? cosa ne pensi?

Abbiamo tutti le regole in mente e cerchiamo sempre di giocare con esse, è ciò che ho cercanto di fare oggi. A volte quando parliamo di regole, ci riferiamo ad un centimetro che è sufficiente per essere dentro o fuori le regole. Giudicare le regole a 250 km/h è un po’ difficile. Sono sempre molto onesto con me stesso e se penso che ho fatto un errore, lo dirò ad Alex, ma per ora non credo di averlo fatto. Qual è la soluzione? Provare a mettere le regole in ordine per evitare incidenti come in passato. Penso che dobbiamo accettare tutti quando siamo penalizzati per qualcosa. Non ci sarà mai un libro di regole che descriva tutte le situazioni e anche se ci fosse, sarebbe impossibile ricordarci tutte le regole per tutte le situazioni.

È un’altra settimana in cui il passo gara è stato positivo, le qualifiche no. Come si esce da questa situazione?

Lavorando duro. Questa è la risposta ovvia, ma è quello che stiamo facendo. Non penso che ci sia nessuna altra soluzione alla situazione in cui siamo. Dobbiamo lavorare e capire da dove viene il problema della qualifica.

La tua gara di casa è la prossima settimana. Cosa ti aspetti?

Una settimana difficile. Monaco crea molti problemi alla nostra macchina. Ci sono però tante diverse situazioni che in un weekend di gara possono accadere, lì la qualifica è la chiave.

Quali erano le possibilità per il podio oggi?

Purtroppo con questa macchina erano bassissime. Le safety car hanno ingannato la nostra strategia.