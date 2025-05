F1 | Imola: Cosa ne pensano i TP della candidatura di Sainz Sr?

Durante la conferenza alla quale abbiamo partecipato durante il Gran Premio di Imola, i tre team principal coinvolti si sono espressi sulla possibile candidatura di Carlos Sainz Sr alla presidenza FIA. La scelta di team principal è stata però quella di limitarsi nei commenti anche se dagli sguardi e da ciò che è stato detto tra le righe, sembrano essere tutti abbastanza a favore della situazione.

Cosa ne pensi di Carlos Sainz Senior potenziale candidato alla presidenza FIA?

Vasseur: “Ho un grande rispetto per Carlos senior e anche per Carlos Jr. Ma Carlos Senior, ho lavorato con lui un paio di volte nella mia vita, ma non voglio entrare in merito e non è il mio lavoro prendere posizione sulle elezioni. Ma massimo rispetto per lui. Questa però è un’altra questione.

Stella: “Non ho molto da commentare. Penso che sia una questione che ha molte sfaccettature. L’importante per me è che vada tutto per il meglio e questo processo porterà ad un miglioramento della FIA F1. È molto, molto importante che abbiamo una buona governance e grande leadership all’istituzione che guida lo sport.

Goss: “Sì, dalla mia parte ho una recente esperienza alla FIA. Tutto quello in cui ero coinvolto era principalmente al di fuori delle attività presidenziali e del Senato. Quello che posso dire è che dalla mia esperienza lì, la parte governativa è composta da una grande squadra ed è un lavoro molto difficile. Fanno un lavoro davvero fantastico. A volte bisogna davvero forzare le cose e andare per conto nostro, ma altre volte, la maggior parte delle volte, abbiamo cercato di lavorare in modo molto collaborativo con i team. Ma su Carlos, temo di non conoscerlo particolarmente bene, quindi non posso davvero commentare.