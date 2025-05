F1 | Imola, Antonelli: “È stato deludente finire così il weekend”

Dal nostro inviato a Imola per Pit Talk, Gabriele Bovio

In F1 il primo GP di casa per il nostro Kimi Antonelli non è andato di certo bene per il bolognese. Il pilota della Mercedes è stato costretto al ritiro nel corso del 44° giro, quando era in piena lotta per conquistare qualche punto ad Imola. Chiaramente Kimi ha espresso il suo disappunto e la sua delusione per il ritiro nel GP di casa.

Kimi, c’è un po’ di delusione per come è finito il tuo GP?

Si, è stata una beffa finire così. Abbiamo avuto la fortuna con il VSC, ma ovviamente c’è stato anche il rischio di provare un’altra strategia. E poi già dopo due o tre giri, ho cominciato a avere problemi con l’acceleratore, e ho cominciato ad avere meno potenza in pista. Ma è stato anche un po’ inconsistente, perché in un giro la potenza era ok, ma in un’altro giro ho perso molto. Non è stato facile, e poi, purtroppo, è andato completamente fuori. È stato deludente finire così, ma ora ho bisogno di vedere meglio cosa è successo quest’ultimo settimana, in modo da tornare più forti domani.

Prima del problema tecnico sulla tua monoposto come stava andando la tua gara?

Il problema è stato il rischio di provare un’altra strategia, e che la gara in generale non è stata facile. Ma penso che, in generale, il risultato sia stato buono per la difesa su Lewis. Ma poi, come ho detto, ho avuto dei problemi immediatamente, quindi è un po’ difficile dirlo con il tempo. Ma nel complesso penso che l’ultimo fine settimana non sia stato il migliore, anzi, probabilmente il peggiore in termini di performance, e per questo motivo cercherò di recuperar bene le forze, per tornare più forte a Monaco.

Senti che c’è stata un po’ troppa pressione intorno a te, qui ad Imola?

Penso di no, anzi. Amo assolutamente il supporto dei fan, ma penso che da parte mia non ho gestito bene l’energia, e questo ha compromesso sicuramente le mie performance in pista. Ma è stata una buona lezione, perché ho potuto sentirla. Non ero così rilassato, ero un po’ più teso mentre giravo, quindi in vista della prossima gara a casa è stata una buona lezione. Ma ora mi concentrerò su Monaco, perché sarà importante essere al top.

Puoi vedere qualcosa di positivo in questa settimana?

Penso che sia un po’ difficile trovare qualcosa di positivo. La gara in generale è stata abbastanza ok, penso che sia una delle cose più positive del settimana. Non siamo arrivati al punto in cui vogliamo, ma la cosa più positiva è stato il supporto dai fan. Penso che sia stato incredibile. Ho potuto sentire il supporto, nonostante i momenti difficili.

Imola è così vicino alla tua città, Bologna, e ha così tanta storia questa gara. Cosa pensi che la F1 porterebbe alla città di Imola?

Ad Imola si respira sempre un clima strepitoso, anche se non è mai stata la mia gara più fortunata in carriera, perché ogni anno ho sempre avuto un problema. Ma ovviamente mi piace ancora. La configurazione è fantastica, e sarebbe bello averla sul calendario di F1 nei prossimi anni.