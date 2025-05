F1 | Imola, Alonso: “Sono felice di essere quinto, ma l’anno prossimo voglio vincere”

Dal nostro inviato a Imola per Pit Talk, Gabriele Bovio

Sorpresa del weekend è sicuramente Fernando Alonso, qualificato in quinta posizione e lenta ripresa con il suo team. Il pilota spagnolo si è espresso proprio sulle qualifiche di oggi e su ciò che ha funzionato. Infine il pilota di Oviedo ha esposto il suo pensiero sulla gara di domani e sugli aggiornamenti portati dal suo team.

E’ stata una bella giornata per l’Aston?

Sì, è stata una bella giornata per l’Aston. Per l’intero team, essere con le due macchine in Q3, è fantastico. Il pacchetto che abbiamo introdotto ieri, avevamo avuto alcuni risultati positivi, ma non sai mai fino a quando arrivi alla qualifica.

Dobbiamo mantenere i piedi per terra, forse le caratteristiche del tracciato aiutano l’Aston, quindi dobbiamo vedere sia a Monaco sia a Barcellona. Sono contento del miglioramento e vediamo domani.

Quando hai pensato alla strategia alternativa che ti ha messo in quinta posizione?

Non lo so. Penso che l’intero weekend è stato un po’ confuso su quale mescola fosse la migliore, la media o la morbida. Abbiamo deciso di fare una morbida e una media in ogni sessione. In questo modo, abbiamo visto ogni possibilità. Penso che siamo stati competitivi in ogni caso, anche con le rosse. Non so se questa è stata la parte fondamentale della qualifica, ma abbiamo cercato di provare in ogni sessione entrambe le mescole.

Quanto vi aiuta la strategia in una stagione cosi difficile?

E’ difficile, anche con gli aggiornamenti sulla macchina. Abbiamo avuto alcune esperienze negative portando gli aggiornamenti senza capire il pacchetto. Sembra che ieri ci sia stato un passo avanti e oggi, come ho detto, forse i tempi sono un po’ troppo buoni rispetto a ciò che, ma sicuramente non siamo nella situazione di Miami, in cui eravamo fuori dal Q1 . Quindi sì, sicuramente è un giorno molto positivo per il team.

Vedi un po’ di luce in fondo al tunnel, dopo un inizio difficile?

Non lo so, sono qui per vincere quindi sono felice di essere quinto per ottenere un paio di punti ma voglio essere in Australia l’anno prossimo e vincere la gara.

Cosa potresti fare per domani considerando che le gomme morbide sembrano essere giuste?

Non lo so, penso che sarà una gara tattica come sempre a Imola. Cercherò di fare meno stop possibili e cercherò di avere un buon inizio e una buona strategia. Vediamo il passo che avremo e come ho detto penso che non sia così buono da P5, quindi sono pronto a perdere un paio di posizioni ma spero non troppo.