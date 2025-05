F1 | Ferrari: rivoluzione in vista, Horner al posto di Vasseur?

In F1 la Ferrari sta attraversando un momento di difficoltà tecnica, ed i due podi sin qui conquistati dal Cavallino grazie al sontuoso Leclerc beh, lasciano parecchio amaro in bocca in quel di Maranello. Le ambizioni erano ben altre ad inizio mondiale, ma dopo otto GP le speranze di titolo sono praticamente sfumate nel nulla. Il team italiano dovrà cercare di limitare i danni, e voltare pagina per il 2026.

Per carità, ci sono tanti altri GP da qui alla fine del mondiale di F1, però è inutile farsi delle illusioni. Nel prossimo weekend del Montmelò con l’entrata in vigore della direttiva FIA sulla flessibilità delle ali anteriori non cambierà nulla o quasi, e quindi gli uomini del Cavallino dovranno cercare di portare degli aggiornamenti per “sistemare” la SF-25.

Ma in casa Ferrari (forse) è meglio già puntare al 2026, con tanti dubbi e punti interrogativi su quel che sarà la nuova vettura del Cavallino e su quello che sarà la nuova power-unit. E tra i tanti dubbi per il 2026 c’è quello che riguarda Fred Vasseur: il francese sarà confermato come team principal Ferrari? Stando ad indiscrezioni i vertici della Scuderia starebbero davvero pensando ad una sostituzione del transalpino a fine stagione. Ma con chi? Sembra ritornare in auge il nome di Chris Horner (come riportato dalla Bild).

L’attuale team principal della Red Bull sarebbe stato contattato dai vertici del Cavallino in maniera informale. Già in passato la Ferrari aveva tentato di convincere Horner a lasciare la compagine di Milton Keynes per venire a Maranello. Ma l’inglese a quel tempo rifiutò. Ed allo stato attuale, è ancor più improbabile che Horner decida di lasciare la Red Bull per la Ferrari.

Soprattutto in un momento storico dove in F1 la Ferrari non sembra più essere così appetibile per tecnici e/o manager blasonati. Dove regna tanta confusione ed incertezza a livello tecnico soprattutto. A meno che Horner dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere con la Red Bull, beh, decida di cimentarsi in un nuovo progetto sposando la causa Ferrari. Molto dipenderà (probabilmente) dalla decisione che prenderà Max Verstappen a fine stagione, se continuare o meno con Red Bull in F1.

Ma ad ogni modo a prescindere da tutto e da tutti i giorni di Vasseur da team principal della Ferrari sembrano essere giunti al termine. Difficilmente vedremo il francese vestito di rosso nel 2026, a meno che, in questi restanti sedici GP non succeda un miracolo tecnico sulla SF-25.. E se al posto di Vasseur i vertici del Cavallino puntassero su un uomo che sta facendo bene nel WEC con la Ferrari, e che risponde al nome di Antonello Coletta?

