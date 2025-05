F1 | Ferrari, è già ora di pensare alla prossima stagione

La Ferrari sta attraversando una profonda crisi tecnica in questa stagione, con il weekend di Miami che ha rappresentato il punto più basso del Cavallino. Tra battibecchi interni, mancanza di soluzioni, ed aggiornamenti tecnici che non faranno di certo miracoli, beh, forse per il team di Maranello è arrivata già il momento di pensare al 2026 ahimè.

In F1 la Ferrari sta vivendo una stagione ben al di sotto delle attese, ok. Ma mai ci si sarebbe immaginato nel veder la rossa così in difficoltà! Lasciando perdere sporadiche occasioni (vedi Sprint Race in Cina con la vittoria di Hamilton, e il podio di Leclerc a Jeddah), beh, la situazione del Cavallino è a dir poco preoccupante. Insomma, oramai nessuno più crede alla frase fatta del “potenziale ancora da estrarre dalla SF-25”. Perchè dopo ben sei GP se la SF-25 fosse stato un progetto buono di certo qualcosa in più lo si sarebbe visto.

Miami forse ha rappresentato sino a questo momento il punto più basso della Scuderia in F1 quest’anno, ma il rischio è quello di vedere una Ferrari ancor più in difficoltà per il resto del campionato. Non solo il Cavallino non è minimamente in lotta per il mondiale contro la McLaren come tanti si auspicavano dopo Abu Dhabi dello scorso anno, ma addirittura in Florida il team di Maranello è stato la quinta forza in pista.

Oltre alla McLaren davanti alla Ferrari c’erano Mercedes, Red Bull ma anche la Williams! Ben 1″ al giro il distacco della Ferrari in gara dal team di Woking. Leclerc a 57″ da Piastri, Hamilton ad oltre 1′. Un insulto per cosa ha rappresentato in F1 il marchio del Cavallino.

E la cosa ancor più imbarazzante non sono stati i vari battibecchi via radio di Leclerc ed Hamilton con i box per lo scambio delle posizioni tra i due durante la gara. Ma le dichiarazioni recenti del team principal Vasseur – dobbiamo capire… – frasi già sentite purtroppo nelle scorse stagioni dal precedente team principal Binotto.

Ora tutti in casa Ferrari (Leclerc ed Hamilton in primis) attendono con ansia gli aggiornamenti nella vettura, che secondo gli addetti ai lavori andrebbero a “correggere” i difetti della SF-25. Ma la realtà rischia di essere ben diversa: Imola, Montecarlo e Barcellona saranno le ultime gare per capire se il 2025 avrà ancora un senso per la Ferrari. Poi in Spagna entrerà in vigore la nuova normativa sulla flessibilità delle ale anteriori in F1.

Ma chi pensa che dal Montmelò grazie a questa direttiva la rossa possa tornare a lottare per la vittoria, beh, è un illuso! Probabilmente potrebbe esserci la resa definitiva da parte degli uomini del Cavallino, con la conseguente ammissione del fallimento del progetto 2025. E di conseguenza, pensare già e solo al 2026! Ed in tutto ciò i vertici del Cavallino dove sono? Elkann completamente assente, inadatto al ruolo che ricopre attualmente in Ferrari. Altro che aprire un ciclo vincente in F1… ma ancora tante stagioni in sofferenza si prospetta per il team di Maranello. Non me ne vogliate, ma il sottoscritto ne ha le scatole piene di tutto ciò! E forse non solo il qui presente… Così è troppo!

Alberto Murador