F1 | Briatore conferma Colapinto a tempo “indeterminato”

Dal nostro inviato al Gran Premio di Imola, Gabriele Bovio

Franco Colapinto, subentrato all’uscente Doohan in questo weekend, resterà sul sedile dell’Alpine a tempo indeterminato. A confermare ciò, dal paddock di Imola, Flavio Briatore. Il TP ha smentito categoricamente le voci che vedevano l’argentino sul sedile della vettura francese per sole cinque gare. Briatore non ha però specificato nulla sul contratto di Colapinto e per quante gare sarà sul sedile Alpine, ha solo confermato la cessazione del vincolo delle cinque gare.

L’argentino è questo weekend all’esordio stagionale in Formula 1, dopo la parentesi dello scorso anno in Williams. Il suo miglior risultato stagionale attualmente è l’ottava posizione, ottenuta durante il GP di Baku. Colapinto ha dichiarato nelle recenti interviste di essersi sentito subito a suo agio nella vettura e di avere buone possibilità di far bene durante il corso del fine settimana emiliano.

La sua conferma, senza un tempo limite, è sicuramente un bene per lui che potrà dunque avere diverse gare a disposizione per poter confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Briatore subentrato a Oakes ha sicuramente fatto capire di voler prendere in mano le redini della squadra. La fiducia a Colapinto è confermata a tempo indeterminato, cosa che è mancata nel caso di Doohan.