WEC | Ferrari, la 499P continua a dominare facendo sognare i tifosi

La Ferrari continua a dominare nel mondiale WEC, conquistando la seconda vittoria in altrettante gare. Risolti i problemi di gomme che affliggevano la 499P nelle scorse stagioni, la vettura del Cavallino sembra davvero pronta per giocarsi entrambi i titoli.

Nel WEC continua il dominio della Ferrari, mettendo a segno due vittorie consecutive con il trionfo di Imola dinanzi ai propri tifosi. Se in Qatar la 499P aveva dimostrato di andar forte con le alte temperature di Doha, ad Imola con un asfalto umido e temperature più basse rispetto al Qatar, la vettura del Cavallino è riuscita comunque ad essere molto competitiva. I problemi relativi alla gestione delle gomme che avevano afflitto la 499P nelle due precedenti stagioni sembrano essere stati totalmente risolti. Questo è quanto si è visto nei primi due round del mondiale WEC 2025.

Poi altra nota interessante è il fatto che la Ferrari nel mondo dei prototipi non vinceva in casa dal lontano 1973. E per gli amanti delle statistiche sicuramente è un dato da tenere in considerazione. E nonostante gli 8kg in più ricevuti per Imola per via del BOP, la 499P è riuscita ad essere inarrivabile per gli avversari. Non tanto in qualifica, ma sopratutto nel passo gara.

La dimostrazione dell’ottima gestione degli pneumatici da parte della Ferrari arriva dalla #51 (Calado, Pier Guidi, Giovinazzi), con le ultime due ore della corsa imolese effettuata con gomme soft, mentre tutti gli avversari preferivano montare le mescole medie per aver prestazioni più costanti. Questo la dice lunga sulle performance della 499P, capace finalmente di far vedere il vero potenziale della vettura dopo gli ultimi affinamenti effettuati in inverno dagli uomini di Antonello Coletta.

E nonostante i diversi ingressi della SC avvenuti durante la 6 ore di Imola che avevano di fatto azzerato il vantaggio accumulato dalla Ferrari #51 nei confronti degli avversari, è comunque arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Ferrari AF Corse. La #50 trionfatrice in Qatar dopo essere partita 18° per via dei crono cancellati durante le qualifiche, era riuscita a risalire sino alla 4° posizione. (Dimostrando l’enorme potenziale della 499P).

Sino a quando la #50 non è entrata in contatto con la Toyota #8 mentre le due vetture duellavano, causando una foratura e costringendo la #50 a fare un giro intero con la gomma forata, con la conseguenza di uscire poi definitivamente dalla zona punti. Peccato anche per la gialla #83 gestita direttamente da AF Corse, poichè era stata sempre nelle posizioni del podio. Tuttavia anche ad Imola come in Qatar la 499P gialla è stata la miglior vettura tra i team privati.

E gli avversari della Ferrari? Gli unici capaci di impensierire il Cavallino sono stati quelli di BMW, secondi al traguardo con la #20, mentre la Alpine #36 è riuscita ad arrivare terza grazie ad un’ottima strategia di gare nel finale. Ma chi sta deludendo le aspettative nel WEC è senz’altro la Toyota, con i campioni del mondo dei costruttori in carica mai della partita. Peggio ancora i detentori del titolo mondiale piloti della Porsche, con la 963 che ha mostrato notevoli difficoltà nonostante gli 11kg in meno!

Delude le attese la Cadillac, con la V-Series R che veniva data tra i “contender” per la vittoria ad Imola assieme alla Ferrari. Non pervenute nemmeno le 9X8, con Peugeot che continua il suo calvario nel WEC, esattamente ad un anno di distanza dall’introduzione della versione EVO della vettura. Stellantis starebbe valutando la fine del programma endurance a quanto pare… Le due Aston Martin non fanno testo, per loro quest’anno il WEC sarà una sorta di test. Ora appuntamento a Spa Francorchamps nella seconda settimana di maggio.

Alberto Murador