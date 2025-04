F1 | Ronco: “Tra Norris e Piastri potrebbero esserci delle difficoltà”

In F1 allo stato attuale il team da battere è senza dubbio la McLaren, con una monoposto superiore rispetto alle altre. Eppure come dimostrato domenica scorsa a Suzuka la scuderia britannica non è invincibile. Anzi, Verstappen ha vinto il GP anche approfittando delle incomprensioni tra il muretto box ed un mancato gioco di squadra tra Norris e Piastri. Soprattutto nella fase finale della corsa quando l’australiano ne aveva di più rispetto al team-mate Norris.

Piastri sta forse dimostrando di “aver più fame” rispetto a Norris? L’inglese al momento è davanti in classifica all’australiano, ma Oscar sembra essere migliorato ulteriormente rispetto al 2024, con maggior velocità e costanza. Al momento in F1 la McLaren vede in Norris la prima guida per puntare al titolo piloti, anche se Piastri potrebbe scalzare Norris dal ruolo di prima guida all’interno del team di Woking.

Sull’argomento piloti McLaren è intervenuto Renato Ronco ai microfoni di Pit-Talk. Ronco ha evidenziato il tentativo di Piastri di far capire al suo team di averne di più rispetto a Norris, ma che alla fine il “team papaya” abbia detto all’australiano di restar dietro al britannico nella fase finale del GP del Giappone.

“Sono due ragazzi che hanno ormai dimostrato di avere grandi capacità. In effetti Piastri ha tentato di far capire al box che forse poteva magari raggiungere Verstappen. Forse gli è stato impedito, ma forse non ce l’avrebbe fatta comunque. Potrebbe nascere un pochino di difficoltà fra i due, anche se in quel team le cose funzionano bene, ovvero nella gestione della squadra che è molto importante. Far si che ci sia armonia. Ad ogni modo entrambi avranno la loro occasione (per puntare al titolo), e penso che a breve lo vedremo.”

Già in questo weekend in Bahrain la F1 ritornerà in pista, e sarà un’ottima occasione per vedere se qualche miccia si accenderà in casa McLaren tra i due piloti. Norris saprà difendersi dagli eventuali attacchi di Piastri? L’australiano riuscirà a “scalzare” Norris dal ruolo di prima guida alla McLaren? I prossimi GP saranno fondamentali per sciogliere ogni dubbio.

Alberto Murador