F1 | Leclerc è la soluzione ai problemi della Ferrari?

In F1 è calato il sipario anche nel quinto GP stagionale in quel di Jeddah, in Arabia Saudita, e finalmente la Ferrari ha conquistato il primo podio della stagione grazie ad un sontuoso e magistrale Charles Leclerc. Che dire, oramai tutti conosciamo il valore di questo ragazzo di Monaco, con un amore sfrenato dichiarato più volte dal monegasco nei confronti del Cavallino. Ma ahimè non sempre corrisposto dalla Ferrari nei confronti di Charles. Anzi, la Rossa più volte ha dato tante delusioni a Charles, ma il classe ’97 non si è mai dato per vinto, mettendoci sempre del suo per ribaltare delle situazioni difficili.

https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1914081323360059737

Quando dicono che in F1 il pilota non conta più, beh, tali affermazioni dovrebbero essere riviste. Ieri a Jeddah non è stata la Ferrari a portare sul podio Leclerc, ma è stato il monegasco a portare sul podio la SF-25. Quanto fatto ieri da Leclerc risalta ancor più le qualità di questo pilota, con Charles migliorato molto nella gestione degli pneumatici rispetto a qualche tempo fa. Ed è stata proprio l’ottima gestione delle gomme la chiave del podio di Jeddah: Leclerc ha gestito in maniera ottima le soft nel primo stint del GP, abbassando sempre più i suoi crono man mano che le gomme accumulavano giri dopo giri. Un ritmo sul 1’33” basso a fine stint!

Poi una volta montate le gomme hard, Leclerc ha fatto un’altra magia con dei tempi eccezionali, e nel complesso migliori sia a quelli di Piastri e di Verstappen. Certo i giri in meno sulle gomme di Leclerc rispetto agli avversari erano diversi, però… L’unico più veloce in pista del ferrarista nel finale del GP è stato Norris (con gomme nuove soft montate cinque giri più tardi della sosta di Leclerc). E nonostante la superiorità della McLaren con Norris forte anche delle gomme più prestazionali rispetto a Charles, l’inglese si è dovuto accontentare del quarto posto.

Un podio quello di Leclerc che equivale ad una vittoria, non solo per come è arrivato questo terzo posto. Ma anche per le attuali difficoltà tecniche che sta incontrando la Ferrari. La SF-25 è una monoposto difficile dalla quale estrarre del potenziale. Il confronto del monegasco con Hamilton è impietoso: il sette volte campione del mondo di F1 si è visto rifilare ben oltre 30″ nel GP di ieri! Distacchi che a Maranello non si vedevano nemmeno ai tempi di Schumacher con Barrichello!

Hamilton con molta probabilità dovrà lottare con le sue difficoltà tecniche in Ferrari per il resto della stagione, e (forse) solo nel 2026 l’inglese riuscirà davvero ad essere veloce quanto Leclerc. Dunque nel team di Maranello la strada da intraprendere è ovvia: puntare tutto su Leclerc. Perchè se il monegasco riesce a far terzo con una SF-25 che non è di certo da podio, beh, pensiamo a cosa potrebbe accadere se in casa Ferrari riuscissero a dare a Leclerc una vettura decente!

Leclerc l’ha più volte ribadito di voler un anteriore bello stabile e “piantato”, poi se il posteriore “balla” pazienza, Charles sta dimostrando di saper guidar oltre le difficoltà della SF-25. I prossimi aggiornamenti saranno fondamentali (dal Montmelò) per capire se il monegasco riuscirà a fare quello che ha fatto Verstappen con la Red Bull nella seconda metà del 2024. Una cosa è certa: in casa Ferrari la soluzione ai problemi risponde al nome di Charles Leclerc!

Alberto Murador