F1 | Hamilton, ipotesi reale di ritiro a fine 2025

Le difficoltà di adattamento di Hamilton in Ferrari sono ormai note, ma mai ci si sarebbe aspettato un inizio in rosso così difficile. Fatta eccezione per la vittoria della Sprint Race in Cina, per l'inglese sembra non esserci al momento una soluzione. E se le cose non dovessero cambiare da qui ai prossimi GP, Hamilton potrebbe valutare il suo ritiro dalla F1, anticipando la fine del contratto con la Ferrari, valido sino al 2026.

In F1 la prima stagione in rosso di Lewis Hamilton non è cominciata nel migliore dei modi, anzi. Fatta eccezione per la vittoria della Sprint Race in Cina per l’inglese questo inizio di stagione è stato a dir poco deludente. Ben al di sotto della attese, come per tutta la Ferrari d’altronde! Le difficoltà di adattamento per Hamilton con la SF-25 sono note a tutti, ma forse non si pensava sino a questo punto.

Qualche puntata fa ai microfoni di Pit-Talk era intervenuto Andrea Montermini sulle difficoltà di Hamilton con il Cavallino, affermando che a Lewis servirà un’intera stagione per adattarsi al suo nuovo team di F1. Ma per un sette volte campione del mondo dev’essere dura psicologicamente parlando trovarsi in questa situazione, soprattutto quando Lewis al momento della firma con il Cavallino lo scorso anno aveva tutt’altre ambizioni. Magari non vincere il suo ottavo titolo in F1 subito, ma almeno poter vincere dei GP ed essere vicino al suo team-mate.

Ed è anche il confronto diretto con Leclerc che (forse) sta abbattendo moralmente Hamilton, con il britannico che sembra quasi demotivato, spento, stanco, nonostante Vasseur abbia riposto più volte la massima fiducia al suo pilota. Non potrebbe essere altrimenti ovviamente. Prendiamo per esempio l’ultimo GP a Jeddah domenica scorsa: Leclerc a podio (il primo stagionale per la rossa), mentre Hamilton non è andato oltre il settimo posto, tagliando il traguardo ad oltre 30″ dal monegasco.

Magari guardando la classifica piloti dopo le prime cinque gare del mondiale non rispecchiano appieno tutte le difficoltà di Hamilton (31 punti di Lewis contro i 47 di Charles). Eppure Leclerc in qualche modo sta dimostrando di riuscire a metterci una pezza dinanzi alle carenze tecniche della SF-25, mentre Hamilton sembra sprofondare sempre più. Sia in qualifica che in gara l’inglese non riesce ad essere efficace come il monegasco. Sicuramente il tutto parte dal progetto Ferrari, con una monoposto che è nata con meno carico aerodinamico rispetto agli avversari. E questo Hamilton lo soffre molto, dato lo stile di guida dell’inglese. E la SF-25 richiede uno stile di guida diverso da quello dell’inglese!

La domanda che tutti i tifosi del Cavallino si chiedono è questa: riuscirà Hamilton in qualche modo a superare le difficoltà? Allo stato attuale delle cose verrebbe da dire no ovviamente. Hamilton quando aveva firmato per la Ferrari lo scorso anno (forse) non aveva fatto bene i calcoli, accettando di “sposare” un progetto totalmente incompatibile ad egli stesso come la Ferrari di quest’anno. Poi al tempo stesso il team di Maranello sta gettando tutto al vento, non mettendo nelle condizioni di poter essere veloce e vincere un sette volte campione del mondo di F1.

https://twitter.com/autosport/status/1915777097856852235

E se le cose non dovessero prendere una diversa direzione, Hamilton nonostante un contratto valido con la Ferrari sino al 2026 potrebbe decidere di ritirarsi a fine stagione dalla F1. Interrompendo anticipatamente il suo rapporto con la Ferrari. È un’ipotesi tutt’altro che remota data la situazione sportivamente drammatica di Lewis. A 40 anni dopo sette titoli conquistati in F1 non ha più nulla da dimostrare a nessuno, nemmeno a se stesso. Eppure oggi a Londra dinanzi ad un evento ha detto ai tifosi che non bisogna mollare… (vedi tweet).

Lewis più volte ha affermato che si sarebbe ritirato dalla F1 solo quando non avrebbe avuto più motivazioni. E purtroppo GP dopo GP tutto ciò sembra stia davvero accadendo, con Hamilton che potrebbe scioccare il mondo intero annunciando il suo ritiro. Tuttavia la speranza è quello di rivedere l’Hamilton visto nella Sprint Race della Cina. Ma tutto questo dipenderà più dalla Ferrari che da Lewis! La dirigenza Ferrari dov’è in tutto ciò? Presidente Elkann batti un colpo se ci sei! Non è stato il Presidente della rossa a voler fortemente Lewis al posto di Sainz? Ecco… e ho detto tutto.

Alberto Murador