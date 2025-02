F1 | Cadillac, prospettive di un team tutto USA

La F1 a partire dalla prossima stagione darà il benvenuto a Cadillac, ovvero l’undicesimo team della griglia. La scuderia americana sta pianificando da diverso tempo il suo ingresso nel circus dal 2026, con l’ingaggio di diversi ingegneri e tecnici che hanno già operato in altri team di F1. Poi come è ben noto da qualche settimana, la scuderia a “stelle e strisce” utilizzerà la power-unit Ferrari per il biennio 2026-2027, per poi disporre di un proprio motore dal 2028.

E sul fronte piloti invece? Al momento tante voci si rincorrono, anche se nei giorni scorsi il sito Auto Motor und Sport ha indicato Colton Herta come pilota Cadillac per il 2026. Il classe 2000 attualmente corre in Indycar con il team Andretti, ben figurando nella scorsa stagione, giungendo secondo in classifica dietro al vincitore Alex Palou. Il figlio d’arte ha già avuto modo di prendere contatto con una vettura di F1 nel 2022, quando provò la McLaren a Portimao nel corso di alcuni test riservati ai giovani piloti del team di Woking.

È chiaro che Cadillac (spinta anche da Liberty Media) punterà sui piloti a stelle e strisce. Se Colton Herta appunto sembra essere dato per certo in Cadillac, chi sarà il secondo pilota GM nel 2026? Nelle scorse settimane qui a F1sport.it avevano parlato di due ex Red Bull candidati a tornare in F1 con il team americano, ovvero Perez e Ricciardo. Ma se l’australiano sembra aver detto addio al circus per sempre, il messicano potrebbe tornare in F1 proprio con Cadillac. Forse, dato che anche il tempo di Perez nella massima serie sembra essere giunto al termine!

E quindi chi potrebbe essere il compagno di Herta in Cadillac? Un altro pilota che ha già corso in F1, e magari che sia anch’egli americano per un team tutto “Made in USA”. Ovvero Logan Sargeant. Il pilota di Fort Lauderdale ha corso per la Williams tra il 2023 ed il 2024, salvo poi essere licenziato dal team di Grove dopo il GP d’Olanda dello scorso anno.

Sargeant correrà nell’ELMS quest’anno, nella categoria LMP2 a ruote coperte. Ma è ovvio che l’ex Williams potrebbe rientrare nei piani Cadillac per il 2026, con Sargeant che potrebbe portare un minimo d’esperienza in questo nuovo team, per via dei 37 GP disputati in F1. Ipotesi non da scartare, visto che Cadillac al suo primo anno nel circus non avrà di certo particolari pretese in termini di risultati…

Alberto Murador

