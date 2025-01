F1 | “Sviluppi Ferrari, ecco la strada indicata da Vasseur”

In F1 è già tempo di riaccendere i motori, poco più di un mese con la presentazione delle monoposto 2025, poi i test pre-stagionali e l’avvio del mondiale il 16 marzo. Il tutto in poco meno di due mesi. E la stagione di quest’anno sarà cruciale anche in ottica 2026, quando in F1 entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico con le nuove power-unit.

E soprattutto per i team che lotteranno per i titoli piloti e costruttori saranno fondamentali i primi GP della stagione. La bontà del progetto iniziale e gli sviluppi faranno la differenza, anche perchè già dopo poche gare tutte le scuderie si concentreranno per il 2026. A ribadire tale concetto è stato il team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Il francese ai microfoni di GPBlog ha affermato che il cambio regolamentare 2026 influirà molto sulla stagione di quest’anno.

Vasseur ha ribadito l’importanza dei primi mesi dell’anno, dove saranno fondamentali gli sviluppi delle monoposto per dare un’impronta alla stagione 2025, dato che dopo pochi GP il progetto 2025 verrà messo da parte per far spazio esclusivamente alle monoposto 2026. In pratica i risultati che la Ferrari riuscirà ad ottenere ad inizio mondiale saranno determinanti per il proseguo (o meno) dello sviluppo della monoposto 2025.

Se il Cavallino dovesse trovarsi nella situazione di essere in lotta per il mondiale dopo i primi GP, è chiaro che a Maranello potrebbero essere quasi “obbligati” nel proseguire con lo sviluppo della rossa. In caso contrario invece il team del Cavallino potrebbe prendere la decisione di non sviluppare più la monoposto, concentrando tutte le energie sulla vettura 2026. La vettura di quest’anno è chiaramente un’evoluzione di quella dello scorso anno, dove i tecnici del Cavallino cercheranno di eliminare i difetti. Nonchè di rafforzare i punti di forza.

Poi senza ombra di dubbio l’arrivo di Hamilton porterà a Maranello un bel bagaglio d’esperienza che tornerà senz’altro utile ai tecnici della Scuderia. Il sette volte campione del mondo di F1 potrà dare i giusti feedback ai tecnici della rossa, per poter indirizzare verso la strada giusta lo sviluppo della Ferrari. Mentre Leclerc nonostante sia un pilota dal gran talento e veloce al tempo stesso, non ha le doti di collaudatore che può avere Hamilton.

Poi è chiaro, Frederic Vasseur ha già in mente il suo piano, sia per il 2025 che in ottica futura. E solo Fred ed i vertici del Cavallino ne sono al corrente ovviamente. Una cosa è certa: il francese manterrà il profilo basso, senza far tanti proclami etc, con la consueta “cottura a fuoco lento” che rispecchia il carattere di Vasseur. E chissà, magari la filosofia del francese potrebbe regalare delle belle sorprese ai tifosi della rossa… Andando oltre le cinque vittorie ottenute nel 2024.

Alberto Murador

