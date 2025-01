F1 | Gli occhi di Mercedes su Verstappen

La F1 è in procinto di tornare in pista, con le presentazioni delle nuove monoposto, poi i test in pista, e poi sarà la volta dell’inizio del mondiale a marzo in Australia. Tra i team chiamati a riscattare un 2024 tra alti e bassi c’è senz’altro la Mercedes, con l’inedita coppia Russell-Antonelli. Se per il bolognese (al suo primo anno da titolare in F1) non ci sarà nessuna pretesa particolare da parte di Wolff, non si può dire lo stesso per Russell.

L’inglese classe ’98 dopo la partenza di Hamilton destinazione Ferrari sarà il pilota di punta della casa tedesca, e quindi tutto il peso del team di Brackley sarà sulle spalle del britannico. Per Russell sarà il suo quarto anno in Mercedes in F1. E questa stagione dovrà dimostrare di essere il leader della squadra. Sia in pista che al di fuori.

Se nelle scorse stagioni in qualche modo poteva stare “all’ombra” di Sr Lewis, quest’anno l’ex Williams dovrà dimostrare di essere capace di portare la Mercedes a lottare per il mondiale. Ma soprattutto Russell dovrà meritarsi la riconferma per il 2026, dato che il contratto del britannico scadrà quest’anno. Proprio Russell si è detto molto fiducioso per il suo futuro, sicuro della sua permanenza in Mercedes, nonostante non ci sia nessun accenno di rinnovo per il momento.

Anche Toto Wolff ha più volte affermato che Russell (così come Antonelli) rappresenta il futuro della Mercedes, e che non c’è da preoccuparsi se il contratto dell’inglese scade quest’anno. Tuttavia l’austriaco al tempo stesso non ha mai smentito un forte interesse per Max Verstappen recentemente, anzi. L’olandese della Red Bull sembra essere il vero obiettivo di Wolff in ottica futura, e per futuro s’intende già per il 2026.

Verstappen al momento è sicuro della sua permanenza in Red Bull con un contratto valido sino al 2028. Ma quest’anno se la vettura anglo-austriaca non dovesse essere all’altezza della concorrenza è chiaro che l’olandese potrebbe decidere di salutare la compagine di Milton Keynes. Inoltre in casa Red Bull non c’è la sicurezza che la nuova power-unit in collaborazione con Ford possa essere performante.

In casa Mercedes invece data anche l’esperienza accumulata in F1 in questi anni, giungono voci molto positive sul nuovo propulsore per il 2026. Ed è anche questo che potrebbe convincere Verstappen ad accettare una potenziale e ricca offerta economica da parte di Toto Wolff. L’austriaco vuole fare il colpaccio! E stando ad indiscrezioni già ci sarebbero stati dei colloqui tra Wolff e l’entourage dell’olandese.

E proprio per via di queste voci Russell potrebbe sentire la pressione in questa stagione. La responsabilità di tener alto l’onore della Mercedes. Il britannico dovrà ricorrere a tutto il suo talento per “strappare” il rinnovo con la casa tedesca. In questo 2025 Russell (forse) si gioca non solo il suo sedile alla Mercedes, ma anche la sua carriera in F1!

Alberto Murador

