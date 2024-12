F1 | Qatar: vince Verstappen, Ferrari rosicchia punti alla McLaren

In F1 il GP del Qatar si è confermato una gara intensa e ricca di colpi di scena, con Max Verstappen che ha mantenuto la calma e conquistato un’ottima vittoria, mentre Ferrari ha colto un’importante opportunità per ridurre il gap con McLaren nella lotta per il titolo costruttori.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!! Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

La partenza è stata subito concitata: George Russell, partito dalla pole position, è stato sorpreso dall’aggressività di Verstappen, che dopo il via si è subito gettato all’attacco, riuscendo a sorpassarlo già alla prima curva; Norris approfitta della bagarre tra Verstappen e Russell per invitarsi alla battaglia e conquistare la seconda posizione. Leclerc, dal canto suo, ha preso con forza la quarta posizione, mentre Carlos Sainz si è accodato a Oscar Piastri.

La prima curva, però, è stata anche teatro di numerosi incidenti. In curva uno, diversi piloti sono stati coinvolti in un contatto che ha portato al ritiro di Colapinto e Ocon. Con il conseguente ingresso della SC che ha neutralizzato la gara. Alla ripartenza, Leclerc ha avuto una partenza sottotono, venendo infilato da Piastri. Il tallone d’Achille di questa SF-24 si conferma ancora una volta nella difficoltà di mandare in temperatura gli pneumatici.

Al giro 9, Lewis Hamilton ha subito una penalità di 5″ per falsa partenza. Poco dopo, al giro 24, Russell ha effettuato il primo pit stop tra i piloti di testa, ma una sosta lunga durata 7″ causata da un problema alla ruota posteriore destra lo ha fatto scivolare fuori dalla zona punti, costringendolo a una lunga rimonta.

Nel frattempo, Hamilton e Sainz hanno entrambi forato l’anteriore sinistra a causa di detriti sul rettilineo di partenza. (Potrebbe essere stata la perdita dello specchietto destro della Williams di Albon). La SC è stata chiamata in pista, iniziando il consueto valzer dei pit stop. In pratica tutti i piloti sono rientrati ai box per il cambio gomme. E consentendo ai doppiati di sdoppiarsi e ricongiungersi con il gruppo.

A race-defining moment for Lando Norris 👀 A stop/go penalty for failing to slow under yellow flags ended his chance of victory today ❌#F1 #QatarGP pic.twitter.com/MieWsKU215 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Alla ripartenza Verstappen e Norris hanno continuato a battagliare per la leadership. Ma il britannico ha trovato le porte chiuse da parte dell’olandese della Red Bull. Ma la gara è stata più volte neutralizzata da altre SC. La più significativa a causa di un incidente di Perez, che ha abbandonato la vettura a causa di un testacoda fatto in solitaria proprio sul finire di una precedente safety car. Non il modo migliore per Perez per congedarsi dalla F1… La corsa è proseguita, e al giro 44 è arrivata la clamorosa penalità di 10″ di stop and go per Norris, che ha mancato di rallentare durante l’esposizione di una precedente bandiera gialla. Questa penalità lo ha costretto a rientrare in ultima posizione, costringendo il pilota McLaren iniziare una furibonda rimonta fino alla decima posizione, portando a casa il giro veloce.

Purtroppo, per Hamilton la giornata è partita male ed è finita peggio ancora. Solo dodicesimo Lewis al traguardo, dopo un ulteriore penalità consistente in un drive-through. Al termine della gara, Verstappen ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Leclerc e Piastri. Sainz ha chiuso sesto, mentre Norris ha conquistato il decimo posto, aggiudicandosi anche il punto extra per il giro veloce. Nonostante le difficoltà, Ferrari ha guadagnato punti importanti, riuscendo a ridurre a 21 punti il distacco da McLaren nella classifica costruttori, con il titolo che si deciderà ad Abu Dhabi. Era dal lontano 2008 che la Ferrari in F1 non si giocava un titolo mondiale all’ultima gara…

Alberto Malinverno