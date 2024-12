F1 | Pirro: “Ferrari, Abu Dhabi un punto di partenza”

In F1 andrà in scena l’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. Ed ovviamente il motivo principale d’interesse sarà la lotta per il mondiale costruttori tra McLaren e Ferrari. Il team di Maranello dopo il Qatar si ritrova a -21 dalla scuderia britannica, e di certo non sarà un compito facile per il Cavallino ribaltare una situazione così a suo sfavore.

Alla rossa non basterebbe nemmeno fare doppietta per essere sicura di vincere il titolo costruttori. D’altro canto alla McLaren basterebbe un terzo ed un quinto posto con i loro piloti per vincere il titolo in F1. Oppure altra combinazione, al team di Woking basterebbe classificarsi al quarto e quinto posto, ma ottenendo il gpv del GP, ottenendo così il punto extra per aggiudicarsi il titolo. Perchè qualora i due team fossero a parità di punti, la Ferrari vincerebbe il mondiale costruttori per un numero maggiore di vittorie.

Poi Red Bull (con Verstappen) e la Mercedes potrebbero fare da ago della bilancia, inserendosi nella lotta tra McLaren e Ferrari. Tuttavia per il Cavallino qualsiasi sarà l’esito di Abu Dhabi potrà ritenersi soddisfatto per come è andato il mondiale. I passi in avanti rispetto al 2023 sono stati notevoli, con la “cura Vasseur” che inizia a dare i suoi primi frutti.

Sulla lotta Ferrari vs McLaren è intervenuto Emanuele Pirro ai microfoni di Pit-Talk. Il cinque volte vincitore della 24 ore di Le Mans ha affermato che a prescindere di come andrà l’ultimo GP la Ferrari potrà ripartire proprio da Abu Dhabi in ottica futura soprattutto.

“Penso che la Ferrari abbia fatto una buona stagione nonostante tutte le difficoltà. Piano piano si stanno rialzando. Però ad oggi è molto difficile che vinca il campionato sinceramente. Al tempo stesso gli appassionati ed i tifosi devono essere contenti, perchè ci sono tutte le premesse per una rinascita in un mondo così competitivo come è la F1. Perciò comunque vada la Ferrari deve ritenersi soddisfatta, e vedere questo come un punto di partenza serio e importante rispetto al passato.”

Di sicuro l’arrivo di Hamilton (da verificare) e la sistemazione di alcuni dettagli potrebbero finalmente permettere alla Ferrari di poter lottare nuovamente per qualcosa di importante nel 2025. E perchè no, magari aprire un ciclo vincente in F1 che manca dalla gloriosa era di Schumacher.

Alberto Murador

Follow @albertomurador