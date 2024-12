F1 | Lawson vince il sedile in Red Bull scalzando Tsunoda

In F1 la decisione di Red Bull di separarsi da Sergio Perez a fine stagione nonostante il messicano avesse ancora due anni di contratto, non ha sorpreso più di tanto. Negli ultimi due anni, Perez non è riuscito ad offrire il supporto che il team si aspettava per contrastare la superiorità di Max Verstappen, tanto che in molti ritenevano giunta l’ora di un cambio.

A seguito di questa separazione, la corsa per il posto accanto al campione olandese si era ridotta a due contendenti: Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Tsunoda, attualmente pilota in forza della squadra satellite Racing Bulls, ha offerto una stagione 2024 costante, riuscendo a restare competitivo nonostante i cambi di compagno di squadra, tra cui l’ingresso (e l’uscita) di Daniel Ricciardo e il subentro nell’ultima parte di stagione di Lawson.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

Tuttavia, Lawson è stato scelto per il passaggio in Red Bull per il suo talento dimostrato durante i periodi di sostituzione di Ricciardo, ma ridurre la scelta di un pilota alle soli prestazioni in pista non è mai stato il fulcro del modello operativo della F1.

Un fattore determinante nella scelta di Lawson da parte della Red Bull potrebbe essere il distacco progressivo tra Red Bull e Honda. Sebbene Tsunoda sia sostenuto da Honda, che ha legami più forti con il mercato giapponese, Red Bull sta preparando il futuro senza l’alleanza tecnica con la casa nipponica, soprattutto dopo la fine del supporto ufficiale a partire dal 2026.

Questo potrebbe aver spinto Red Bull a favorire un pilota che, pur non avendo lo stesso legame con Honda, rappresenta un asset per l’espansione nei mercati internazionali. Riuscirà Liam Lawson a tenere testa ad un quattro volte campione del mondo di F1? Dal 2018, Max Verstappen è stato pilota fisso di una squadra che ha (ri)portato sul tetto del mondo. Accanto a lui si sono alternati Ricciardo, Gasly, Albon e Perez, di cui conosciamo le sorti.

Mentre Tsunoda continuerà a guardare da lontano quel sedile (che sembrava essere suo), il pilota neozelandese farà il suo debutto con il team ufficiale. Probabilmente la missione sarà quella di riavere due piloti in griglia e riprendersi il titolo costruttori. Titolo al quale il team di Milton Keynes aveva già messo in preventivo di perdere dato che hanno corso per larga parte della stagione con una solo monoposto in pista.

Marika Magnano