F1 | Laurito: “Sainz, mentalità e forza per gestire Verstappen”

La F1 ha ufficialmente chiuso il mondiale 2024 domenica scorsa ad Abu Dhabi, con la vittoria dei costruttori da parte della McLaren a discapito della Ferrari. Il team di Maranello ha tentato il tutto per tutto per recuperare il gap nei confronti del team di Woking con un’ottima prova sia di Sainz che di Leclerc. Poi quella di Yas Marina è stata tra le altre cose l’ultima gara di Sainz con il Cavallino, dato che nel 2025 il madrileno vestirà i colori della Williams.

Ma nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni sulla possibilità di veder Sainz in Red Bull nel 2025 al posto del (quasi) licenziato Perez. Lo spagnolo ha già firmato il contratto con la scuderia di Grove nei mesi scorsi (già in pista ieri nei test post GP ad Abu Dhabi N.d.A.), ma nello stesso contratto ci sarebbe una clausola d’uscita immediata nel caso di una chiamata da parte di un top-team in F1.

Ed è proprio qui che entrerebbe in gioco tale clausola, con la Red Bull che si ritroverebbe un ottimo pilota al fianco di Verstappen. Per carità, nel team di Milton Keynes ci sono altre opzioni da prendere al vaglio, con Lawson che sembra essere il pilota indicato per prendere il posto di Perez. Ma nulla è stato ancora ufficializzato, con Verstappen che ancora non sa chi sarà il suo team-mate in F1 il prossimo anno.

Sull’argomento Sainz è intervenuto Amos Laurito ai microfoni di Pit-Talk. Il pilota eSport ha affermato che uno Sainz può reggere il confronto con un “peso massimo” come Verstappen. E che se fosse in Red Bull sceglierebbe appunto lo spagnolo. Soprattutto se il team di Milton Keynes vuole tornare a lottare per il titolo costruttori...

“I soldi nel costruttori sono importanti, lo ha detto anche Chris Horner. Quindi devono trovare una soluzione. Quale potrebbe essere la soluzione? Lawson, Tsunoda? Non saprei. Io punterei su Sainz, avrebbe la mentalità e la forza per gestire un compagno come Max. Sarebbe una scelta ideale per Red Bull.”

Di sicuro Sainz è un pilota cresciuto molto in questi anni alla Ferrari. L’iberico ha dimostrato di essere un ottimo pilota, veloce, costante ed uomo squadra. E per il suo enorme cuore in pista ed al di fuori Sainz merita di lottare per il titolo mondiale in F1, e non per la zona punti come purtroppo accadrà con la Williams… Senza nulla togliere alla scuderia di Grove!

