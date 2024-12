F1 | Abu Dhabi: McLaren in pole con Norris, Leclerc ultimo

In F1 nell’ultima qualifica dell’anno è Lando Norris ad aver conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi, davanti a Oscar Piastri che regala alla McLaren il miglior risultato ottenibile e la possibilità concretissima di aggiudicarsi il mondiale costruttori. Terzo tempo per Sainz, all’ultima qualifica in rosso, che sarà chiamato ad una super gara, per tener vive le chance di titolo per la Ferrari, e far sperare e sognare i tifosi del Cavallino.

Si può definire solamente “fenomenale” la qualifica di Nico Hulkenberg, che ha fatto un super crono in Q3 riuscendo a conquistare il 4° tempo a poco più di 0″3 dalla pole. Buona, conoscendo i limiti della monoposto, la prestazione di Verstappen che domani partirà dalla 5° posizione, davanti all’Alpine di Gasly. Ottima la Stake F1 Team che con Bottas conquista il 9° tempo davanti a Perez.

I primi a essere eliminati in Q1 sono Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto e Doohan. I due piloti della Williams dovranno scontare 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio. Sfortunatissimo Lewis, che mentre stava per concludere il suo ultimo giro per migliorarsi, ha preso sotto la sua macchina un birillo che era stato buttato giù da Hulkenberg. Mentre non sembra che stia ripagando la scelta dell’Alpine di far correre nell’ultimo appuntamento della stagione Doohan al posto di Ocon, vedendo che Gasly ha superato comodamente il taglio del Q1, mentre l’Australiano ha fatto il peggior tempo. È alquanto in dubbio quanto questo possa aiutare una scuderia che sta battagliando per il 6° posto nella classifica costruttori.

Gli eliminati in Q2 sono Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc e Magnussen. Un weekend che per Leclerc è proprio da dimenticare fino a qui. Iniziato ieri con dieci posizioni di penalità in griglia per sostituzione del pacco batteria. Ed oggi segnato ulteriormente con il tempo cancellato nei minuti finali in Q2, che avrebbe valso al monegasco la prima posizione e l’accesso in Q3. Un crono quello di Charles che per centimetri gli è cancellato dai commissari FIA. Domani partirà dall’ultima casella, e chissà che questa “potentissima” dose di sfortuna non porti i meccanici del Cavallino a valutare la possibilità di montare un motore totalmente nuovo. Forse solo così la Ferrari potrà avere reali possibilità di lottare per vincere il mondiale costruttori.

Federico Barbara